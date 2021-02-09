Змеиногорск: Помогите спасти щенят! • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

6 Февраля 2021 Помогите спасти щенят! Эти ужасные фото нам сбросили прохожие, что шли по улице Льва Толстого!

Добраться туда и спасти беспомощных животных мы не можем.

Обращаемся с просьбой к жителям улицы — не оставьте в беде щенят, спасите и приютите их хотя бы временно. Потом вместе подумаем, что делать!

Баки находятся на улице Льва Толстого, около переулка Янтарный. Откликнитесь добрые люди!

Змеиногорский вестник