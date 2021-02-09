Змеиногорск: Помогите спасти щенят! • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Помогите спасти щенят!

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

6 Февраля 2021 Помогите спасти щенят! Эти ужасные фото нам сбросили прохожие, что шли по улице Льва Толстого!
Добраться туда и спасти беспомощных животных мы не можем.
Обращаемся с просьбой к жителям улицы — не оставьте в беде щенят, спасите и приютите их хотя бы временно. Потом вместе подумаем, что делать!
Баки находятся на улице Льва Толстого, около переулка Янтарный. Откликнитесь добрые люди!

  • ГОРНЯК22 11.02.2021

Змеиногорский вестник

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