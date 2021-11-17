Змеиногорск: Половину корпоративных номеров России могут отключить по закону о «серых симках»

15 Ноября 2021 Половину корпоративных номеров России могут отключить по закону о "серых симках"

С 1 декабря в России более 50% корпоративных номеров могут отключить от услуг связи, сообщает «Коммерсант». Причина – нарушение закона о «серых» sim-картах.

По оценкам аналитиков, сейчас в России около 32 млн корпоративных sim-карт. Чтобы не попасть под отключение с 1 декабря, абоненты должны до 30 ноября внести сведения о конечных пользователях в единую систему идентификации и аутентификации на «Госуслугах». Это утверждено принятыми в декабре 2020 года поправками к закону «О связи». Однако более половины корпоративных клиентов до сих пор этого не сделали, говорит гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов.

Как пояснил Анкилов, трудность заключается в том, что не все В2В-клиенты мобильных операторов зарегистрированы на «Госуслугах». Многие из них даже не знают о риске отключения.

В Минцифры сообщили, что регистрация sim-карт проходит по графику. По словам представителей ведомства, корпоративные абоненты получают от министерства напоминание о необходимости подать сведения, а операторы разослали информацию по всем корпоративным номерам.

Ранее эксперт рассказал, что злоумышленники нередко пытаются похитить данные sim-карты, чтобы получить доступ к аккаунтам и номерам банковских карт.

Амител

Змеиногорский вестник