ГОРНЯК22 29.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Полная продуктов фура сломалась на трассе в Змеиногорском районе

Горняк22
9 часов Ago

26 Ноября 2021 Полная продуктов фура сломалась на трассе в Змеиногорском районе

В Алтайском крае в ночь на дороге в Змеиногорске сломался 10-тонный большегруз Hino Profia. Водитель при минусовой температуре никак не мог завести автомобиль и не справился бы без помощи МЧС.

Все произошло в ночь с 18 на 19 ноября. 34-летний Иван Камардин не первый год работает грузоперевозчиком, но в такой ситуации оказался впервые.

На маршруте Барнаул-Рубцовск-Горняк-Змеиногорск у него в машине сломалась вся электроника.

Оставлять фуру на дороге было небезопасно, так как водитель несет ответственность за товар.

«Я развожу продукты питания по магазинам „Светофор“. Как правило, я везу товар на сумму в несколько миллионов рублей. Если с товаром что-то случится, мне за него придется рассчитываться самому, поэтому я никогда не покидаю фуру», — рассказал водитель.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы мимо не проезжал начальник 2 караула 74 пожарно-спасательной части 16 пожарно-спасательного отряда Павел Семенов, который обратил внимание на фуру и подошел к водителю.

ГОРНЯК22 29.11.2021
Начальник караула Павел Семенов.
пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Семенов попытался самостоятельно починить неисправность, но это не удалось, поэтому он всю ночь продежурил рядом в своем автомобиле вместе с
Иваном, дожидаясь приезда профессионального электрика, рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Мастер прибыл из Бийска только рано утром. Затем Павел Семенов зарядил аккумулятор автомобиля в пожарно-спасательной части, после чего водитель смог продолжить рейс в целости и полной безопасности.

«В Вашей структуре всегда работают самоотверженные и мужественные ребята, готовые прийти на помощь! Низкий Вам поклон и отдельные слова
благодарности Семенову Павлу за оказанную помощь!», — написала в МЧС супруга водителя.

Напомним, в Алтайском крае до 27 ноября будут сильные метели. Водителям рекомендуют без особой надобности не выезжать на трассы.

Алтапресс

Змеиногорский вестник

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