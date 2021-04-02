Змеиногорск: Полеты из Барнаула в Турцию попали под запрет

31 Марта 2021 Полеты из Барнаула в Турцию попали под запрет

Барнаул оказался в списке из 13 российских городов, откуда запрещены авиарейсы в Турцию, информирует РИА Новости.

О запрете на рейсы в Турцию из 13 городов РФ сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно телеграмме, разосланной Росавиацией в российские авиакомпании, с 1 апреля текущего года вступит в силу решение о возобновлении международного авиасообщения из аэропортов Воронежа, Барнаула, Оренбурга, Калуги, Краснодара, Нальчика, Сочи, Южно-Сахалинска, Волгограда, Белгорода, Липецка, Тюмени и Саратова.

«Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», — отмечается в сообщении.

Напомним, что в связи с пандемией COVID-19 Россия, начиная с 27 марта прошлого года, прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

С августа прошлого года в РФ началось постепенное возобновление авиасообщения с другими государствами.

Алтапресс

Змеиногорский вестник