Змеиногорск: Пока только Барнаул и Бийск. На Алтае начали прививать новой вакциной от «Вектора»

14 Апреля 2021 Пока только Барнаул и Бийск. На Алтае начали прививать новой вакциной от "Вектора"

Первую партию вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» привезли в Алтайский край. На неделе в регион поступило 5670 комплектов препарата, сообщили в краевом Минздраве. Теперь у алтайских медиков есть сразу две вакцины, которыми можно проводить прививочную кампанию от ковида. А жители региона вскоре смогут выбирать, каким именно препаратом вакцинироваться.

Первые дозы препарата пока передали только в горбольницу № 3 Барнаула и горбольницу № 4 Бийска. Причём в краевой столице уже начали ставить первые уколы «ЭпиВакКороной».

«Мы уже начали прививать наших пациентов новой вакциной. Для того чтобы не было путаницы ни у пациентов, ни у медицинских работников, в поликлинике организована вакцинация в двух разных кабинетах», – цитирует пресс-служба краевого Минздрава главврача горбольницы № 3 Александра Шпиготского.

К 13 апреля вакциной от «Вектора» привились уже больше ста барнаульцев, рассказала «Вестям Алтай» начальник отдела организации медпомощи взрослому населению алтайского Минздрава Жанна Вахлова.

«Сначала нам нужно посмотреть опыт работы с этой вакциной. Сейчас мы хотя бы тысячу человек привьём, посмотрим, как протекает вакцинация, какие реакции мы получаем на введение вакцины, и дальше будем транспортировать её в сельские населённые пункты. Жалоб на поствакцинальную реакцию пока не было», – пояснила она изданию.

Особенность вакцины от «Вектора» в том, что для её хранения не нужно специальное оборудование. Оптимальный температурный режим для препарата – от 2 до 8 градусов. Напомним, «Спутник V», которым сейчас прививают в Алтайском крае, требует строгого выдерживания холодовой цепи. И региональному Министерству здравоохранения пришлось закупать морозильные установки, чтобы развернуть в крае масштабную вакцинацию. Сейчас привиться «Спутником» можно в 83 медучреждениях региона.

С «ЭпиВакКороной» же прививочную кампанию от ковида можно без особого труда сделать такой же массовой, как и от гриппа. Об этом ещё в конце прошлого года amic.ru рассказал министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

А в беседе с корреспондентом amic.ru в конце марта он заявил, что уже к сентябрю в Алтайском крае планируют привить от коронавируса около 1,1 млн жителей. Но сделать это получится только при условии, что в регион начнёт поступать препарат от «Вектора», подчёркивал министр.

Кстати, вместе с «ЭпиВакКороной» на Алтай привезли ещё 31500 комплектов вакцины «Спутник V». Всего на утро 13 апреля вакцинация в крае охватила уже 129 526 человек. 75 401 из них привились полностью, а ещё 54 125 жителей региона поставили первый укол и ждут второго.

Амител

Змеиногорский вестник