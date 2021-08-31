Змеиногорск: Подвели итоги конкурсов «Молочные продукты Сибири 2021» и «Сыры Сибири 2021»

27 Августа 2021 Подвели итоги конкурсов «Молочные продукты Сибири 2021» и «Сыры Сибири 2021» В краевой столице подвели итоги конкурсов «Молочные продукты Сибири 2021» и «Сыры Сибири 2021». Они проходили в рамках профильной межрегиональной конференции для специалистов молочной промышленности «Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал».

В соревновании приняли участие около 30 молокопереработчиков из Алтайского края, Республики Алтай, Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областей, Санкт-Петербурга. На суд профессионального жюри было представлено более 150 образцов цельномолочной продукции, творога, сливочного масла, сыра, сухих молочных продуктов, плавленого сыра и плавленого сырного продукта. Победители и призеры определялись в 27 номинациях.

Экспертная группа не просто пробовала образцы на вкус, но и тщательно исследовала каждый в лаборатории, проводила органолептическую оценку образцов согласно действующим отраслевым методикам. Среди ос-новных критериев оценки – вкус и запах, внешний вид и консистенция, цвет, внешний вид потребительской упаковки, маркировка продукта.

Члены жюри отметили высокий уровень качества, широкий ассорти-мент представленной продукции, разнообразие инновационных, импортозамещающих молочных продуктов.

По правилам конкурса эксперты-дегустаторы являлись и участниками состязания, а значит, положительная оценка свидетельствует о здоровой конкуренции и признании высокого качества продукции соперника. Полный список победителей конкурса доступен на сайте управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности: https://upp.alregn.ru/info/21609/

Змеиногорский вестник