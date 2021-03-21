Змеиногорск: Подведены итоги первого этапа муниципального конкурса «Магия пера»

19 Марта 2021 Подведены итоги первого этапа муниципального конкурса "Магия пера"

15 марта в библиотеках Змеиногорского района завершился отборочный этап районного конкурса чтецов литературных произведений «Магия пера», посвященный 200-летию Н.А. Некрасова, 285-летию г. Змеиногорска, 80-летию В. Золотухина, 60-летию полета человека в космос. Все участники конкурса чтецов серьезно показали свое мастерство и оригинальность исполнения.

Подробнее можно узнать на сайте МБУК «КИЦ».

Заключительный этап конкурса «Магия пера» состоится 22 марта в 11-00 в Центральной модельной библиотеке, где победители отборочного этапа будут представлять выбранные произведения.

Змеиногорский вестник