Змеиногорск: Подведены итоги фотоконкурса «Город, в котором я живу»

27 Апреля 2021 Подведены итоги фотоконкурса «Город, в котором я живу»

В Центральной модельной библиотеке с 9 апреля по 19 апреля прошёл фотоконкурс «Город, в котором я живу», посвященный 285-летию г. Змеиногорска.

Главной целью фотоконкурса стала популяризация историко-культурного наследия города Змеиногорска, отображение общественной и культурной жизни города посредством фотографии. В нем приняло участие 19 конкурсантов.

В результате голосования в каждой из номинаций определили победителей.

Номинация «Змеиногорск исторический»:

1 место: «Добро пожаловать» Сапронова Лидия с.Саввушка – 62,8%;

2 место: «Ермак» Старицина Наталья г.Змеиногорск – 27%;

3 место: «Легендарный Ермак» Дмитриева Ольга с. Саввушка – 7,2%

Номинация «Городской пейзаж»

1 место: «Водопад» Старицина Наталья г.Змеиногорск – 63.7%;

2 место: «Мои берёзки» Выходцева Валентина г.Змеиногорск – 22,8%;

3 место: « У карьера» Крючкова Наталья г.Змеиногорск — 8,9%

Номинация «Ретро-снимок»

1 место: «Памятник воинам во время ВОВ» Чванов Александр г.Змеиногорск – 50%;

2 место: «Вид на Змеиногорск с Пригонной сопки» Семенцов Станислав г.Змеиногорск- 18,1%;

3 место: «Пионерский слёт» Жабина Надежда с. Саввушка – 15,9%.

Фотографии победителей и участников фотоконкурса будут размещены на фотовыставке «Этот город нам вечно любить» в городском парке на День города в августе.

Увидеть работы можно здесь: http://dk346.aiwoo.ru/news/item/248#js-dlg

Змеиногорский вестник