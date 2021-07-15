Змеиногорск: Подорожает всё. Россиян предупредили о скором росте цен на необходимые продукты

13 Июля 2021 Подорожает всё. Россиян предупредили о скором росте цен на необходимые продукты Глава Союза потребителей Пётр Шелищ предупредил россиян о возможном росте цен на незаменимые продукты. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, подорожать этой осенью «может абсолютно всё». В список претендентов он включил макароны, сахар, крупы, хлеб и растительное масло.

«Единственное главное ограничение цен сегодня – спрос потребительский. Но, как всегда, дорожают больше всего те продукты, которые называются неэластичными, цены на которые неэластичны по спросу», – отметил специалист.

Он добавил, что сейчас в цене увеличиваются сезонные продукты, но скоро они должны прекратить рост. Только тенденция эта будет развиваться в «коротком моменте», а значит, впоследствии продукты всё равно подорожают.

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Змеиногорский вестник