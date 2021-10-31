Змеиногорск: Почти 450 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

28 Октября 2021 Почти 450 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 441 человек, а общее число инфицированных в регионе достигло 87 173 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Выздоровел 61 701 человек (+ 137). Умерли 6185 человек (+ 28).

По состоянию на 28 октября на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3905 человек, а также 426 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 838, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

Ранее сообщалось, что медицинские организации Алтайского края в период нерабочих дней продолжат функционировать в обычном режиме.

Амител

Змеиногорский вестник