Змеиногорск: Почти 200. Сегодня количество заболевших COVID-19 снова возросло

2 Июля 2021 Почти 200. Сегодня количество заболевших COVID-19 снова возросло В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 28 пациентов, умерло 10 человек, от COVID-19 — 9.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 54787 человек, в т.ч. 3 705 детей. Выздоровели всего 47 265 (+ 28) человек. Умерло 3 456 (+ 10) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 467 (+ 9) человек; иные причины смерти – 989 (+1) человек.

По состоянию на 2 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2233 человека.

Кроме этого, 466 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 377, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 149.

Минздравом края развернуто 3158 коек, к кислороду имеют подключение 2530, с ИВЛ – 251. Резервных коек: 3158-2233-466=459.

45 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

432 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 194 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 78, Бийск – 23, Славгород – 11, Змеиногорский район – 8, Камень-на-Оби, Топчихинский район – по 7 заболевших, Рубцовск, Бийский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Михайловский район – по 5 заболевших, Алейский, Первомайский районы – по 4 заболевших, Егорьевский, Косихинский, Немецкий национальный, Усть-Калманский, Хабарский районы – по 3 заболевших, Троицкий, Целинный, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 2 заболевших, Благовещенский, Калманский, Ключевский, Локтевский, Поспелихинский, Усть-Пристанский, Чарышский районы – по 1 заболевших.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 19745, Алейск — 797, Алейский район — 331, Алтайский район — 231, Баевский район — 141, Белокуриха — 306, Бийск — 4732, Бийский район — 594, Благовещенский район — 705, Бурлинский район — 373, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 415, Егорьевский район — 327, Ельцовский район — 46, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1456, Заринский район — 222, ЗАТО Сибирский — 105, Змеиногорский район — 583, Зональный район — 259, Калманский район — 485, Камень-на-Оби — 658, Каменский район — 292, Ключевский район — 327, Косихинский район — 238, Красногорский район — 75, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 257, Кулундинский район — 694, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 169, Локтевский район — 728, Мамонтовский район — 307, Михайловский район — 602, Немецкий национальный район — 335, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1508, Павловский район — 736, Панкрушихинский район — 125, Первомайский район — 960, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 722, Ребрихинский район — 496, Родинский район — 387, Романовский район — 172, Рубцовск — 3811, Рубцовский район — 541, Славгород — 1272, Смоленский район — 269, Советский район — 164, Солонешенский район — 114, Солтонский район — 152, Суетский район — 53, Табунский район — 249, Тальменский район — 831, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 444, Третьяковский район — 216, Троицкий район — 299, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 186, Усть-Калманский район — 213, Усть-Пристанский район — 223, Хабарский район — 164, Целинный район — 238, Чарышский район — 148, Шелаболихинский район — 245, Шипуновский район — 521, Яровое — 696.

Из общего числа заболевших 633 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 33633 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 54787 заболевших: 14091 – у больных внебольничной пневмонией, 32580 – у заболевших ОРВИ, в 8116 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1581165 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 196,7 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5453 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5615 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 381 731 комплект вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 02.07.2021 прививается 350 580 человек, в том числе: 87 481 человек получили первую прививку; 263 099 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник