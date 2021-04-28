Змеиногорск: Почти 140 тысяч россиян провалили водительские экзамены по новым правилам

26 Апреля 2021 Почти 140 тысяч россиян провалили водительские экзамены по новым правилам

За 20 дней после введения новых правил сдачи экзамена на права его провалили 138 тысяч россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По данным МВД, справилась с обновлённым испытанием всего 71 тысяча курсантов.

«Чаще всего кандидаты в водители не уступают дорогу или создают помеху машинам и пешеходам, имеющим преимущество, либо игнорируют требования дорожной разметки», – говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 апреля в России изменили правила сдачи экзамена на права. Главное новшество – отмена «площадки» (первого этапа практического экзамена).

Инструкторы барнаульских автошкол посчитали такие требования завышенными и высказались по поводу изменений.

Амител

Змеиногорский вестник