Змеиногорск: Почему у россиян не выработался коллективный иммунитет к COVID-19. Комментарий врача

26 Октября 2021 Почему у россиян не выработался коллективный иммунитет к COVID-19. Комментарий врача По данным оперштаба на 26 октября, коллективный иммунитет россиян к коронавирусу — 45,7%. В полной мере он до сих пор не заработал, сообщила РИА «Новости» профессор Школы системной биологии университета Джоржда Мейсона (США) Анча Баранова.

Почему коллективный иммунитет в России не работает?

Баранова отметила, что коллективный иммунитет «не проявляет себя в полной мере» из-за низких темпов вакцинации и изменчивости вируса.

«Темпы вакцинации в России невелики. Кроме того, начал распространяться штамм „дельта“, который снизил эффективность вакцины. Получается, что те, кто уже переболел и вакцинировался, должны ревакцинироваться, а темпы ревакцинации еще хуже, чем у вакцинации».

Когда у россиян может окончательно сформироваться коллективный иммунитет?

Точных сроков эксперт не называет.

Анча Баранова,профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона:

— Процесс растянулся во времени, коллективный иммунитет не успел сформироваться, и когда это произойдет, зависит и от нашего дальнейшего поведения, и от дальнейших мутаций вируса.

https://altapress.ru/zdorovie/story/pochemu-u-rossiyan-ne-virabotalsya-kollektivniy-immunitet-k-covi…

Змеиногорский вестник