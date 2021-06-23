Змеиногорск: Почему важен День летнего солнцестояния и как привлечь удачу в этот день

21 Июня 2021 Почему важен День летнего солнцестояния и как привлечь удачу в этот день Астрологи считают летнее солнцестояние очень важным днем. Самый длинный световой день — удачное время для новых начинаний и домашних работ.

21 июня Солнце будет очень долго находиться над горизонтом – примерно 18 часов в средней полосе России.

Светило в астрологии считается мощным источником позитивной энергии. В день летнего солнцестояния оно подарит повышенную продуктивность и отличное настроение. Это будет идеальный день и для работы, и для отдыха.

Как привлечь удачу в День солнцестояния 21 июня

День летнего солнцестояния идеально подходит для занятий вдохновляющими делами, пишет Dailyhoro. Это могут быть дальние поездки, путешествия, шоппинг, уборка, знакомство и развлечения.

Астрологи советуют прожить 21 июня с удовольствием и пользой.

Нужно держать под рукой записную книжку или заметки на телефоне. В День летнего солнцестояния в голову могут пройти гениальные идеи.

А еще 21 июня огромный успех ждет ищущих любовь. В целом этот день идеален для романтики.

Главное правило Дня летнего солнцестояния – быть самими собой.

https://tolknews.ru/obsestvo/57940-kak-privlech-udachu-v-den-letnego-solntsestoyaniya-iyunya-goda

Змеиногорский вестник