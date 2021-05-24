Змеиногорск: Почему нельзя гладить в день Ивана Долгого. Народные приметы 21 мая

21 Мая 2021 Почему нельзя гладить в день Ивана Долгого. Народные приметы 21 мая 21 мая отмечается народно-христианский праздник — день Ивана Долгого. По-другому он называется: «Иван Богослов», «Пшеничник». Рассказываем о народных традициях и приметах даты.

Народные традиции 21 мая

В этот день крестьяне традиционно сеяли пшеницу. С тех пор осталось несколько пословиц и поговорок, например, такая: «Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу». Обращали внимание и на приметы, связанные с посевом: «Пшеницу сей, когда черемуха зацветет»; «Не сей пшеницу раньше дубового листа».

Зажиточные хозяева в этот день пекли так называемые обетные пироги и угощали ими бедных соседей, а также путников и нищих. Старики специально для этого выходили на дорогу и молились Богу, чтобы он послал им доброго человека, с которым можно разделить кусок хлеба.

Если по дороге в это время проходил какой-нибудь бедняк или иной странник, это считалось хорошим знаком и предвещало богатый урожай в будущем.

В противном же случае, если разделить обетный пирог ни с кем не удавалось, его нужно было скормить птицам. Самому есть такую выпечку было нельзя.

Мужчинам запрещалось рубить лес и работать на кузне. В противном случае, ослушник рисковал сильно заболеть.

21 мая не рекомендуется стирать и гладить одежду. Считается, что она быстро испачкается и вообще придёт в негодность. Важные переговоры лучше отложить на другой день. Даже если они пройдут без эксцессов, впоследствии все пойдёт наперекосяк.

В этот день стоит быть максимально щедрыми. И речь не только о деньгах. Нельзя отказывать кому-либо в помощи.

Главные запрет этого дня — ссора с близкими. Она может перерасти в такой крупный скандал, который со временем захватит всех членов семьи.

Народные приметы 21 мая

Дождливый день — к урожаю грибов.

Черемуха зацвела — пора сеять пшеницу.

Черемуха обильно цветет — к дождливому лету.

Луна в дымке — к ухудшению погоды.

Вечернее небо в красный цвет окрашено — к хорошей погоде.

Увидеть радугу утром — к дождю, вечером — к погожему дню.

https://altapress.ru/zhizn/story/chto-nelzya-est-v-den-ivana-dolgogo-narodnie-primeti-maya-286735

Змеиногорский вестник