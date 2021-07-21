Змеиногорск: Почем нынче морковь. На сколько подорожали овощи в Алтайском крае

19 Июля 2021 Почем нынче морковь. На сколько подорожали овощи в Алтайском крае За последние полгода овощи в Алтайском крае подорожали на 20%, как и во всей стране. Морковь и свекла теперь стоят дороже бананов

Стоимость минимального набора продуктов питания в Алтайском крае перевалила за 5 тыс. рублей. До начала пандемии, в январе 2020 года, он стоил 3 756,30 рубля. В июне 2021-го Алтайкрайстат отчитался о сумме в 5007, 68 рубля.

При этом существенное подорожание произошло именно в последние полгода: в июне 2020-го минимальный набор продуктов стоил 4 238,99 рубля, а в январе 2021-го даже чуть меньше: 4 203,22 рубля. Больше всего, как и во всей стране, в регионе подорожали овощи. После очередной прямой линии президента в центре внимания оказалась морковь. Корреспонденты «Толка» прошлись по магазинам и рынкам Барнаула и сделали «срез» цен на овощи.

Самая дорогая морковка – в «Ашане»

В середине июля в одном из пабликов Барнаула в соцсети «ВКонтакте» появилось фото стоимости свеклы в «Ленте» – свыше 260 рублей за килограмм. Достоверно неизвестно, было ли оно сделано в Барнауле. Согласно данным сайта магазина, сейчас килограмм мытой свеклы стоит почти 90 рублей. Столько же стоит 0,5 кг моркови. Капуста стоит почти 33 рубля за килограмм, картофель – от 35 до 69 рублей. Зато бананы – по 60 рублей.

На рынке у стадиона «Динамо» морковь можно взять за 95 рублей, картофель за 55 рублей, свеклу за 85 рублей. На других рынках стоимость килограмма моркови местами уже перевалила за сотню.

«Магнит» предлагает морковь за 79 рублей, свеклу за 89 рублей.

В «Ярче» морковь стоит так же, а свекла чуть дешевле: 85 рублей. Картофель предлагают по 49, капусту – по 28 рублей.

В «Марии-Ра» морковь продают по 99, картофель по 49 рублей. А в «Пятерочке» цена на морковь подскочила до 119 рублей, на свеклу – до 98. Картофель можно купить за 63 или 79 рублей.

Что дороже всего в борще

В очереди к кассе в продуктовом магазине уже можно услышать горькие шутки о том, что «скоро в борще свекла станет самым дорогим продуктом». Ранее «Толк» писал о том, что стоимость овощей в регионе выросла из-за плохого урожая, пандемии и желаний ретейла покрыть издержки. К сожалению, в этом году рассчитывать на хороший урожай овощей также не приходится.

Особенно заметный рост цен на морковь объясняется тем, что еще недавно ее просто не было на рынке. Все, что продавалось в розничных сетях, завозили из Китая. Из-за закрытых границ доставка серьезно затруднилась, и овощи поднялись в цене.

За год, с июня 2020-го по июнь 2021-го, в Алтайском крае подорожали:

(данные взяты из статистики средних цен и округлены до целых)

говядина с 322 до 360 рублей (здесь и далее – цены за 1 кг),

свинина с 259 до 295 рублей,

куры со 142 до 158 рублей,

морковь с 38 до 72 рублей,

свекла с 36 до 83 рублей,

картофель с 36 до 62 рублей,

капуста с 26 до 36 рублей,

огурцы с 78 до 99 рублей,

помидоры с 96 до 114 рублей.

Зато подешевела водка: цена одного литра упала с 604 до 598 рублей. А пресловутые бананы тоже подорожали, но незначительно – с 77 до 84 рублей в среднем.

https://tolknews.ru/obsestvo/59579-naskolko-podorozhali-ovoshchi-v-altayskom-krae-i-skolko-stoit-mor…

Овощи на рынке у стадиона «Динамо»

Фото: «Толк»

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Змеиногорский вестник