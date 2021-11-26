Змеиногорск: Платежом красны. Ставки по кредитам могут взлететь к новогодним праздникам

24 Ноября 2021 Платежом красны. Ставки по кредитам могут взлететь к новогодним праздникам

В середине 2021 года Банк России взял курс на ужесточение денежно-кредитной политики. По этой причине банки уже несколько месяцев поднимают ставки по ипотеке и потребительским кредитам — незаметно, на 0,4-0,6 пунктов, но стабильно. А осенью Центробанк дал понять, что увеличение ставок будет продолжаться куда более высокими темпами. Amic.ru проанализировал ситуацию на рынке ипотеки и потребительских кредитов в Алтайском крае и понял, что пока даже растущие ставки вряд ли отпугнут жителей региона от займов у банков.

Меньше кредитов — меньше инфляция

Накануне Центробанк обнародовал прогноз развития рынка кредитования в России после повышения ключевой ставки, которое состоялось в конце октября. Главная мысль: условия по займам будут становиться все менее выгодными для населения. И если ставки по потребительским кредитам будут зависеть исключительно от того, как быстро ЦБ будет поднимать ключевую ставку, то на условия ипотеки повлияет и государственная политика в сфере жилья — продолжат ли действие программы семейной ипотеки, господдержка и другие.

Ключевая ставка — это основной инструмент, которым Банк России (Центробанк) может регулировать ситуацию в экономике. Именно по этой ставке (на ноябрь 2021 года это 7,5%) ЦБ занимает деньги другим банкам и принимает их на депозит. Таким образом, чтобы получить прибыль от взятых в долг у ЦБ денег, коммерческий банк должен выдавать их клиентам по ставке выше ключевой. А значит, с помощью нее регулируется в целом рынок банковских услуг. Но чаще всего изменения ключевой ставки становятся для участников рынка сигналом к тем или иным действиям: повышению или снижению процентных ставок по кредитам и вкладам.

«В краткосрочной перспективе ставки по кредитам (…) продолжат рост вслед за ужесточением денежно-кредитной политики. В сегменте долгосрочных кредитов населению динамика средних ставок также будет определяться масштабом распространения семейной ипотеки и соотношением ипотечных и потребительских кредитов в оборотах рынка», — сообщают в Банке России.

Интерес жителей Алтайского края к кредитам — как к ипотеке, так и потребительским — в 2020 году резко вырос и сейчас, в 2021 году, наиболее высок. По мере того, как снижались ставки, население все больше брало у банков в долг. Сейчас, по данным РИА «Рейтинг», регион входит в топ-15 субъектов России по закредитованности — соотношению задолженности к среднегодовой зарплате — с показателем 68,4% (в среднем по России — 49,2%). Агентство Frank RG сообщает о еще большей нагрузке — 81%.

Но Центробанк ужесточает кредитную политику не для снижения закредитованности. Регулятор видит причину резкого роста инфляции в том, что население стало больше тратить, притом на заемные средства.

22 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта — до 7,5%. До этого ЦБ поднимал ее менее резко — на 0,25 п.п. Так регулятор отреагировал на резкий рост инфляции в стране (по прогнозу она может составить 7,4%). По замыслу ЦБ, новый уровень ставки простимулирует граждан меньше тратить деньги и больше сберегать. Это должно снизить темпы инфляции. «Проводимая Банком России денежно-кредитная политика укрепит тенденцию к повышению привлекательности депозитов для населения, защитит покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования», — сообщал ЦБ.

Ипотека бьет рекорды

В сентябре 2021 года, по информации алтайского управления ЦБ, выдано жилищных кредитов на 5,9 млрд рублей, год назад в это же время — 5,7 млрд. Максимальный показатель по объему выдачи был в октябре 2020 и июне 2021 года — по 6,6 млрд рублей.

Высокий спрос связан с низкими процентными ставками. Средняя ставка по рынку Алтайского края за последний год была в районе 7,35-7,4%. Но ситуация начала меняться в середине 2021 года. Относительно ощутимо ставка начала расти в июле — до 7,71%, так как именно тогда Центробанк поднял ключевую ставку сначала на 0,5 п.п. до 5,5%, а затем, во второй половине июля, сразу до 6,5%. На сентябрь 2021 года средняя ставка по ипотеке в Алтайском крае максимальная за последний год — 7,83%.

Быстрее всех на изменения ключевой ставки реагируют негосударственные банки, занимающую небольшую долю рынка. Пока крупные игроки могут себе позволить сохранить прибыль за счет большого вала клиентов, маленькие банки выжимают маржу из каждого заемщика. Как рассказала amic.ru руководитель «Абсолют Банка» в Барнауле Ольга Иванова, повышение ставок по кредитам запланировали сразу после объявления ЦБ — с 1 ноября.

«Если у госбанков есть возможность держать ставки по кредитам на плюс-минус одном уровне, то мы после новостей от Центробанка сразу рассмотрели вопрос повышения. Так, ставка по ипотеке у нас выросла на 0,5 п.п. Если в среднем она была около 10,25%, то сейчас мы увеличили ее до 10,75%. В то же время мы не стали поднимать сразу на 0,75%, потому что это было бы совсем резко. Ведь мы меняли условия и в момент предыдущего роста ключевой ставки на 0,25%, а более крупные банки этого не делали», — сказала Ольга Иванова.

Госбанки: ставки растут медленно, но верно

В крупных государственных банках условия могут действительно отличаться от небольших кредитных организаций разительно. Как сообщил amic.ru управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов, «уровень ставок будет зависеть от конъюнктуры рынка и решений ЦБ по изменению ключевой ставки». При этом спикер оговорился, что банк «нацелен на предложение комфортного уровня ставок для населения даже в условиях изменения денежно-кредитной политики регулятором». На данный момент, по данным сайта ВТБ, базовая ставка (без учета льгот и господдержки) составляет 9,2%.

Крупнейший игрок рынка — «Сбер» — в середине ноября повысил базовую ставку на 0,6-0,4 п.п. Теперь она составляет 8,8% на строящееся жилье, 9,1% на готовое. Это уже третье повышение ставок за 2021 год: до этого «Сбер» уже поднимал их дважды — в мае и начале октября — каждый раз на 0,4 п.п.

Аналогичный рост подтверждает в беседе с amic.ru и «Россельхозбанк», уточняя, что ставка выросла на 0,15-0,6 п.п.

Потребкредиты всё популярнее

По данным отделения Центробанка по Алтайскому краю, предоставленным amic.ru, объемы выдачи потребительских кредитов и ипотеки в регионе сейчас находятся в районе пиковых значений за последний год. Так, если в сентябре 2020 года было выдано потребкредитов на 12,9 млрд рублей, то в сентябре 2021 года — уже 16,7 млрд. Максимум за год был зафиксирован в августе этого года — банки ссудили клиентам 18 млрд рублей.

Что касается ставок, то они начали расти в середине года. Если в феврале 2021 года средняя по Сибирскому федеральному округу была на уровне 13,86%, то в июле она выросла до 14,19%, а на сентябрь (более поздних данных пока нет) составила 14,54%. Таким образом, тренд на рост стал ощутимым именно после ужесточения кредитно-денежной политики ЦБ.

Повышение ключевой ставки от 22 октября тоже отразилось на потребкредитовании. Начальник отдела розничных продаж Алтайского филиала «Россельхозбанка» Наталья Шершнева сообщила, что с 1 ноября ставки увеличились на 0,2-0,5 п.п. в зависимости от категории клиента.

Официальные данные по средней ставке по потребительским кредитам за октябрь от Центробанка появятся не раньше конца ноября. Однако доступна статистика, анализирующая текущее предложение на рынке из открытых источников. Так, по оценке финансового маркетплейса «Сравни.ру», средняя минимальная ставка по потребительскому кредиту составила 9,36%, а средняя максимальная ставка — 17,53%. Рост за октябрь — на 1 п.п.

Впереди — новый рост ставок

Дальнейший рост ставок неизбежен, сказали amic.ru в филиале банка «Открытие» по СФО. Но в ближайшее время он вряд ли существенно отразится на объемах выдачи кредитов. «Серьезного снижения объемов выдач до конца года мы не ожидаем. Однако полагаем, что в ближайшее время темп роста кредитования несколько замедлится. В первую очередь это будет связано с увеличением процентных ставок на фоне роста ключевой ставки Банка России. Вместе с тем, уровень снижения выдачи кредитов будет зависеть от кредитной политики каждого банка», уточняют в «Открытии».

Эксперты ВТБ прогнозируют, что, несмотря на резкое повышение ключевой ставки и новые ограничения из-за коронавируса, четвертый квартал станет «пиковым» с точки зрения продаж.

С учетом того, что ЦБ не исключил еще одного подъема роста ключевой ставки до конца 2021 года, очевидно, что дешевле, чем сейчас, потребительский кредит или ипотеку взять не получится. Хотя и не стоит исключать фактора акционных предложений от банков.

«Маркетинговые акции банков — это попытка реагировать не только на общий рост ставок, но и на падение реальных доходов населения. Им нужно предлагать что-то людям. Поэтому они могут облегчать условия для получения кредитов. Кроме того, у банков есть горячая ликвидность — денег много, надо превращать их в активные операции, зарабатывать», — говорит доцент кафедры финансов и кредита АлтГУ Василий Привалов.

Клиент найдет, где выгодно

Таким образом, общий тренд — на рост ставок. Впрочем, этого пока очевидно не хватает для того, чтобы существенно охладить спрос. Кроме того, крупные банки не спешат резко ухудшать условия кредитов, а если и делают это, то так, чтобы клиенты не ощутили это слишком остро. Поэтому потребитель всегда может найти более выгодный для себя вариант, сравнивая предложения, которые есть на рынке.

Вместе с тем, уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам в Алтайском крае растет. Если на 1 октября 2020 года сумма долга жителей региона составляла 10,2 млрд рублей, то сейчас — 11,8 млрд.

Пока для населения края именно кредиты — главный инструмент для повышения качества жизнь, будь то новая квартира, или товары и услуги, которые трудно позволить на одну зарплату. А значит, пока ставки ушли от минимального уровня не так далеко, спрос на займы вряд ли упадет ощутимо. Соответственно, и уровень закредитованности будет оставаться высоким.

Амител

Змеиногорский вестник