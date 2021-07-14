Змеиногорск: ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

12 Июля 2021 ПГРК "Ярс" вышли на маршруты боевого патрулирования в Алтайском крае

В Алтайском крае 11 июля прошли тактические учения с использованием подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс».

Как сообщает РИА ФАН, мероприятие проходило также и Свердловской области. На территории двух регионов в учениях задействовали свыше 200 единиц техники и примерно две тысячи военнослужащих.

«Ракетчики совершили марш-бросок длиною 100 километров, в ходе которого отработали задачи по смене дислокации, маскировке, охране и обороне, – уточнили в издании. – Расчёты ракетных комплексов успешно выполнили задание по преодолению условно заражённого участка местности, после чего военнослужащие Войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) провели обработку «Ярсов» с применением специальной техники».

Ранее в Минобороны сообщили, что ракетный полк ПГРК «Ярс» Барнаульского ракетного соединения приступил к совершению марша на полевую позицию в ходе командно-штабного учения в Алтайском крае. Манёвренные действия автономные пусковые установки совершают в тёмное время суток.

«Ярс» призван усилить боевые возможности ударной группировки РВСН и укрепить потенциал ядерного сдерживания. Он вводится в боевой состав ракетных войск вместо вырабатывающих гарантийный эксплуатационный ресурс подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь».

ПГРК «Ярс» – современный российский пусковой комплекс, оснащённый твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. Оружие способно поражать цели на расстоянии более пяти тысяч километров.

Амител

Змеиногорский вестник