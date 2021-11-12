Змеиногорск: Петербург ввел обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и хронически больных

10 Ноября 2021 Петербург ввел обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и хронически больных Власти Петербурга ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 и тех, у кого есть хронические заболевания, говорится в решении петербургского Роспотребнадзора.

Отмечается, что пожилые жители города должны сделать первый укол до 15 декабря, второй до 15 января.

Также сообщается, что обязательной вакцинации подлежат граждане с хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

Также в документе говорится об обязательной вакцинации представителей промышленности, строительства, транспорта, персонала аэропортов и портов, а также студентов на практике вне структурных подразделений вуза.

https://www.mk.ru/social/2021/11/09/peterburg-vvel-obyazatelnuyu-vakcinaciyu-dlya-grazhdan-starshe-6…

Змеиногорский вестник