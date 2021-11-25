ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых

Горняк22
15 часов Ago

22 Ноября 2021 Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых Ханты-Мансийский автономный округ стал первым регионом России, где вводится обязательная самоизоляция для невакцинированных жителей. Ограничение будет действовать до 5 декабря в четырех муниципалитетах: городах Нефтеюганск, Нягань и Урай и в Кондинском районе.
«С 22 ноября по 5 декабря 2021 года установлен режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих в Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе за исключением граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 или перенесших заболевание», — говорится в сообщении правительства региона.

На аналогичный период в указанных муниципалитетах также запрещается работа кафе, ресторанов и фитнес-клубов в ночное время, приостанавливается проведение культурных и спортивных мероприятий и закрываются учреждения допобразования.
https://www.mk.ru/social/2021/11/22/pervyy-rossiyskiy-region-vvel-obyazatelnuyu-samoizolyaciyu-dlya-…

Змеиногорский вестник

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