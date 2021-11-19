Змеиногорск: Первый класс: что должен уметь ребёнок?

17 Ноября 2021 Первый класс: что должен уметь ребёнок? Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании», приём в первый класс государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений запрещается осуществлять на конкурсной основе. Любой ребёнок в возрасте от шести с половиной до восьми лет имеет право быть принятым в школу. Но некоторым вещам стоит научить малыша до школы — это облегчит адаптацию к новому учебному ритму.

Руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина даёт ценные советы родителям дошкольников.

Что должен уметь будущий первоклассник?

Семья

Ребёнок должен владеть информацией о себе и своей семье: ФИО, возраст братьев и сестёр, кем работают родители, даты рождения ближайших родственников, домашний адрес.

Окружающий мир

Ребёнок должен различать домашних и диких животных, птиц, знать названия деревьев, цветов и др. Владеть информацией о простых природных явлениях, таких как снег, град, молния и др.

Время и пространство

Ребенок должен знать названия дней недели, месяцев, сезонов. Желательно уметь определять время по часам. Обязательно отличать «право» и «лево».

Правила безопасности

Ребенок должен владеть информацией о светофоре, правилах поведения на дороге и общественных местах.

Математика

Ребенок должен владеть порядковым счётом в пределах 100 и выполнять элементарные операции на сложение и вычитание в пределах первого десятка. Называть основные геометрические фигуры. Находить 10 отличий на картинках.

Чтение

Ребёнок должен знать алфавит и желательно самостоятельно читать.

Современные родители и будущие школьники находятся сейчас в крайне затруднительном положении. Их волнуют вопросы, на которые они не могут получить однозначного ответа. «Нужно ли ДО школы учить ребенка читать, считать и писать?» «Кто несёт за это ответственность: детский сад или предшкола?»

Ольга Чернявская, руководитель Школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в Барнауле, помогает разобраться в этих актуальных вопросах:

— Главная задача детского сада — сохранить и укрепить здоровье ребёнка. Научить общаться и выстраивать отношения со сверстниками, взрослыми, уметь распределять своё время, принимать решения и нести за них ответственность. Программа ДОУ предполагает познакомить детей подготовительной группы с буквами алфавита. Соответственно, рассчитывать на читающего ребенка на выходе из детского сада не стоит.

Учителя, в свою очередь, хотят, чтобы ребенок пришел в первый класс, не только зная буквы, а лучше — умея читать и писать. Учитель не вправе требовать от ребёнка, поступающего в первый класс, умения читать и писать. Это задача начальной школы, именно она зафиксирована в федеральных государственных образовательных стандартах.

Однако, реальность такова, что «необученные» дети в 1 классе выпадают из образовательного пространства. Их число в классе, как правило, не велико — три — семь учеников. Они становятся как бы неудобными для педагога, ведь с основной массой класса можно значительно ускориться в овладении школьной программой.

И вот ещё недавно счастливый малыш, с трепетом и большими надеждами собиравшийся в школу, становится замкнутым и отказывается учиться вовсе.

Значит, ответственность за подготовку ребенка к школе ложится на плечи самих родителей. Хорошо, если родители имеют на это время и необходимые знания. Ведь существует риск научить неправильно! Лучше всего, если этим займутся компетентные педагоги по специально разработанным программам и методикам.

https://altapress.ru/obrazovanie/story/perviy-klass-chto-dolzhen-umet-rebenok-296495

Змеиногорский вестник