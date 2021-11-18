ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Перепись завершена!

Горняк22
20 часов Ago

16 Ноября 2021 Перепись завершена! В минувшее воскресенье, 14 ноября, завершилась Всероссийская перепись населения в Алтайском крае. Переписчики работали с 15 октября. Результаты масштабного статистического мероприятия позволят получить ценную информацию о жизни региона. Перепись – лучший для государства способ понять кто, где и как живет в России.
Минувшая перепись стала исторической для страны, первой цифровой. Данные со слов жителей региона вносились сразу на планшетный компьютер. Еще одним важным новшеством стала возможность вписать себя в страну самостоятельно, через портал госуслуг.

Жители Алтайского края активно участвовали во Всероссийской переписи населения. Возможностью онлайн-переписи на Госуслугах чаще пользовались в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Также горожане в большей степени предпочитали переписываться на стационарных переписных участках, а в селах чаще ждали переписчика дома. Одними из первых завершили перепись в Бийском, Поспелихинском, Тогульском, Ельцовском, Суетском районах.

Подведение итогов будет подведено в два этапа. Предварительные итоги переписи населения о численности и возрастно-половом состоянии населения станут известны уже в апреле 2022 года. Полные итоги Всероссийской переписи населения, согласно постановлению Правительства России, будут обнародованы в четвертом квартале 2022 года. Ознакомиться с полученными данными можно будет в свободном доступе на сайте Росстата.

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: На радио «Эхо Москвы» в программе «Тема Дня» заместитель руководителя контрольно-следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю рассказала о борьбе с коррупцией в Алтайском крае — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
«Дать на лапу». Это выражение чаще всего применяется к чиновникам и государственным служащим, когда с их помощью хотят быстро или...
Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами устанавливается личность мужчины, подозреваемого в совершении двух преступлений в отношении женщин в Калининградской области — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
  В настоящее время следственными органами СКР по Калининградской области  проводятся розыскные мероприятия, направленные на установление мужчины, совершившего тяжкие преступления...
Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Волчихинского района предстанет перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности своей дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего...
Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в...
Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В городе Бийске пожилой мужчина обвиняется в убийстве, совершенном в условиях неочевидности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
20 часов Ago
Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 56-летнему жителю города Бийска...

Читать по теме:

ВТОПЕ: