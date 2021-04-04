Змеиногорск: Перечислены изменения в жизни россиян с 1 апреля

1 Апреля 2021 Перечислены изменения в жизни россиян с 1 апреля

В России с 1 апреля вступят в силу ряд изменений, среди которых — новый регламент экзамена на водительские права, повышение пенсий, изменение стоимости сигарет и отмена части «коронавирусных» льгот и правил. Более подробно они перечислены в материале «Ленты.ру».

Новый регламент экзамена на права предполагает, что «площадка» больше не будет отдельным этапом испытания. Вместо этого практические навыки вождения будут оцениваться только в условиях реального дорожного движения. Новое правило касается получения прав на управление легковыми и грузовыми автомобилями, автобусами и другим общественным транспортом. Для мотоциклов продолжат действовать прежние нормы.

С 1 апреля начинают действовать новые правила оформления выплат на детей с трех до семи лет. Теперь их размер зависит от доходов семьи и сможет достигать 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума на ребенка ежемесячно, а не фиксированные 50 процентов, как это было ранее. В среднем эти суммы составляют 5,6 тысячи, 8,4 тысячи и 11,3 тысячи рублей соответственно.

Также с 1 апреля повысят выплаты получателям социальных пенсий. Размер индексации составит 3,4 процента и затронет порядка 3,9 миллиона человек.

Еще одним изменением в апреле станет обязательная предустановка российских приложений на все продаваемые на территории страны смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки, произведенные с начала 2021 года. На устройства потребуется загрузить 16 классов программ. Среди них приложения от Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», а также «Госуслуг» и платежной системы «Мир».

Отменяется ряд льгот, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, люди старше 65 лет больше не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции. Кроме того, теперь не действуют рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов пострадавших из-за пандемии, а также запрет регулятора на принудительное выселение должников из их единственного жилья.

Вместе с тем становятся мягче ограничения на международные путешествия: с 1 апреля возобновляется авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Власти Кипра разрешили россиянам въезд на остров без ограничений, но после отрицательного теста на COVID-19.

Кабмин решил в апреле продолжить сдерживать цены на сахар и подсолнечное масло. Для сигарет же вводится минимальная цена за пачку. Начиная с 1 апреля она составит 107,78 рубля. Все, что дешевле, будет считаться нелегальной продукцией.

Наконец, 1 апреля начинается весенний призыв в вооруженные силы. В конце марта президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, согласно которому военнослужащими должны стать более 135 тысяч человек.

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Змеиногорский вестник