Змеиногорск: Пенсионный фонд Алтайского края проведет Прямую линию

14 Мая 2021 Пенсионный фонд Алтайского края проведет Прямую линию

1 июня 2021 г. будет дан старт второму этапу реализации пилотного проекта по передаче некоторых государственных услуг Пенсионного фонда РФ в филиалы и офисы МФЦ

Именно этой теме будет посвящена ближайшая «прямая линия» Отделения ПФР, которая состоится в следующую среду, 19 мая 2021 г., с 10.00 до 11.00 час.

В ходе «прямой линии» начальник отдела организации работы клиентских служб Отделения Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Елена Серикова ответит на вопросы жителей региона: какие именно услуги ПФР передаются в МФЦ, как дистанционно получить передаваемые услуги, каковы сроки рассмотрения заявлений, поданных через МФЦ. Также жители края могут задать и другие вопросы Елене Васильевне по теме предоставления государственных услуг Фонда. Достаточно в заявленное время позвонить на телефон проведения «прямых линий» Отделения — 8 (3852) 399 800.

Змеиногорский вестник