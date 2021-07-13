Змеиногорск: Пенсионерка из Барнаула потеряла полмиллиона рублей после звонка из «банка»

11 Июля 2021 Пенсионерка из Барнаула потеряла полмиллиона рублей после звонка из "банка" Мошенники обманом похитили у 63-летней жительницы Барнаула 513 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заявил, что на имя женщины хотят взять кредит, а чтобы этого не допустить, необходимо обновить счет, снять деньги и перевести его на другой.

Женщина откладывала деньги на ремонт и не усомнилась в словах оператора. Она перевела на другой счет 435 тыс. рублей и в разных банках взяла кредит на сумму 78 тыс., положив его на специальный счет.

После этого звонки прекратились, а женщина поняла, что стала жертвой мошенничества.

https://tolknews.ru/proissestvia/59216-moshenniki-obmanuli-barnaulskuyu-pensionerku-na-polmilliona-r…

Змеиногорский вестник