Змеиногорск: Педагоги детских садов обсудили на «круглом столе» планы на год

25 Августа 2021 Педагоги детских садов обсудили на «круглом столе» планы на год

Вчера, 23 августа на базе Змеиногорского детского сада «Огонек» прошло методобъединение работников дошкольных образовательных учреждений Змеиногорского района.

Главный специалист комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и делам молодежи Татьяна Казанцева рассказала коллегам о приоритетных направлениях государственной политики в сфере дошкольного образования, практических рекомендациях для педагогов дошкольных организаций, актуальных задач и направлений воспитания и развития детей и другом. Также свои выступления подготовили Е.А. Хмелева, Е.А.Мусорина, Н.И.Бопп.

На «круглом столе» педагоги обсудили особенности разработки рабочих программ, обсудим традиции и ритуалы детского сада, которые имеют огромный воспитательный потенциал, вспомнили и проанализировали успехи и достижения своих коллег.

Змеиногорский вестник