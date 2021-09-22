Змеиногорск: Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными

19 Сентября 2021 Памфилова рассказала, сколько бюллетеней признали недействительными На выборах в России 7465 бюллетеней по ряду причин были признаны недействительными, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Всего на 45 избирательных участках недействительными признаны 7465 избирательных бюллетеней по ряду причин», — сказала она.

«По информации, полученной из избирательных комиссий субъектов РФ, на текущий момент в 14 субъектах РФ: Адыгея, Башкортостан, Калмыкия, Мордовия, Камчатский край, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская, Челябинская области и город Москва, — имеются случаи признания недействительными бюллетеней на ряде избирательных участков», — добавила она.

https://ria.ru/20210919/byulleteni-1750774215.html

РИА Новости / Виталий Тимкив

Змеиногорский вестник