Змеиногорск: Пал сухой травы — вне закона!

12 Апреля 2021 Пал сухой травы — вне закона!

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №10 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю информирует что пал сухой травы – вне закона

Ежегодно несмотря на все предупреждения муниципальных органов и сотрудников надзорной деятельности ГУ МЧС России по Алтайскому краю, жители района продолжают, разводить костры на прилегающих к домам участках не соблюдая требования пожарной безопасности, что является нарушением данных требования, а именно Правила противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В весенний пожароопасный период часто используют костры для сжигания сухой растительности. Но мало кто задумывается о том, что непотушенный костер в местах отдыха, сжигание мусора владельцами, частных жилых домов могут принести большую беду. Ведь в сухую тёплую погоду пожары распространяются с огромной скоростью, поэтому в считанные минуты они могут вызвать возгорания жилых домов, надворных построек и даже привести к увечью и гибели людей.

Одна из мер, направленных на предупреждение сжигания растительных остатков — это патрулирование частного сектора и мест отдыха. Основная задача таких рейдов – объяснить населению причину запрета разведения костров, провести профилактические беседы, предупредить о возможных последствиях. Помните: нарушение требований пожарной безопасности в условиях веденного на территории особого противопожарного режима влечёт наложение штрафа: -на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей; -на должностное лицо — от 15 000 до 30 000 рублей; — на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; -на юридическое лицо — от 200 000 до 400 000 рублей.

В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность.

Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке территорий от мусора и сухой травы, не сжигайте сухую траву и мусор. Тщательно тушите окурки и спички перед тем, как их выбросить. Не разводите огонь в ветреную погоду и вблизи жилых домов, построек, лесных массивов, не оставляйте костры без присмотра. Помните в случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по стационарному телефону 01, или с мобильного телефона по номеру 101 или 112

Начальник ОД ТО НД и ПР № 10 майор вн. сл. А.Н. Голяшов

Змеиногорский вестник