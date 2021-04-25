Змеиногорск: «ОВД-Инфо» сообщил о 1600 задержанных на акциях в поддержку Навального

22 Апреля 2021 «ОВД-Инфо» сообщил о 1600 задержанных на акциях в поддержку Навального Наибольшее количество задержанных правозащитники зафиксировали в Санкт-Петербурге, в Уфе и Барнауле.

В России на несогласованных акциях протеста 21 апреля в поддержку Алексея Навального по состоянию на 02:10 мск 22 апреля задержали 1631 человека, сообщает проект «ОВД-Инфо». Официальных данных о задержаниях по стране МВД не публиковало.

Наибольшее количество задержанных правозащитники зафиксировали в Санкт-Петербурге.

Города с наибольшим числом задержаний на акциях 21 апреля:

Санкт-Петербург — 743;

Уфа — 99;

Казань — 60;

Барнаул — 58;

Сочи — 52;

Воронеж — 48;

Кемерово — 36;

Новокузнецк — 30;

Иваново — 29;

Калининград — 29;

Москва — 26;

Томск — 24.

По оценкам МВД, в несогласованных акциях, кроме Москвы и Петербурга, приняли участие около 3,9 тыс. Больше всего человек, по данным полиции, вышли на акции в Новосибирске (1 тыс.), Омске (900), Иркутске (500), Владивостоке (350), Хабаровске (200), Барнауле (150) и Томске (130).

Данные по столицам полиция привела отдельно: в Петербурге на улицы вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — около 6 тыс. человек.

https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/60807cb39a794753c3198889?utm_source=yxnews&utm_medium…

Фото: Андрей Любимов / РБК

Змеиногорский вестник