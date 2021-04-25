Змеиногорск: «ОВД-Инфо» сообщил о 1600 задержанных на акциях в поддержку Навального

Змеиногорск: «ОВД-Инфо» сообщил о 1600 задержанных на акциях в поддержку Навального25.04.2021
22 Апреля 2021 «ОВД-Инфо» сообщил о 1600 задержанных на акциях в поддержку Навального Наибольшее количество задержанных правозащитники зафиксировали в Санкт-Петербурге, в Уфе и Барнауле.
В России на несогласованных акциях протеста 21 апреля в поддержку Алексея Навального по состоянию на 02:10 мск 22 апреля задержали 1631 человека, сообщает проект «ОВД-Инфо». Официальных данных о задержаниях по стране МВД не публиковало.
Наибольшее количество задержанных правозащитники зафиксировали в Санкт-Петербурге.
Города с наибольшим числом задержаний на акциях 21 апреля:
Санкт-Петербург — 743;
Уфа — 99;
Казань — 60;
Барнаул — 58;
Сочи — 52;
Воронеж — 48;
Кемерово — 36;
Новокузнецк — 30;
Иваново — 29;
Калининград — 29;
Москва — 26;
Томск — 24.
По оценкам МВД, в несогласованных акциях, кроме Москвы и Петербурга, приняли участие около 3,9 тыс. Больше всего человек, по данным полиции, вышли на акции в Новосибирске (1 тыс.), Омске (900), Иркутске (500), Владивостоке (350), Хабаровске (200), Барнауле (150) и Томске (130).
Данные по столицам полиция привела отдельно: в Петербурге на улицы вышли 4,5 тыс. человек, в Москве — около 6 тыс. человек.
https://www.rbc.ru/politics/22/04/2021/60807cb39a794753c3198889?utm_source=yxnews&utm_medium…
Фото: Андрей Любимов / РБК