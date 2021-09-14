Змеиногорск: Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об оплате труда

9 Сентября 2021 Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об оплате труда В соответствии с требованиями статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель, в том числе обязан: соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; выплачивать в полном размере работникам заработную плату в установленные сроки, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами.

За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, установлена административная ответственность по статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Частями 6 и 7 статьи 5.27 КоАП РФ установлена ответственность за нарушения законодательства, связанные с оплатой труда.

За невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на замену кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, установлена административная ответственность по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. За совершение указанного правонарушения должностному лицу может быть назначено наказание в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Совершение аналогичного административного правонарушения, повторно, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ. За совершение указанного правонарушения должностному лицу может быть назначено наказание в виде административного штрафа в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо осуществлять деятельность по предоставлению государственных и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов (включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в области технического осмотра транспортных средств, либо осуществлять деятельность в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, либо осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность, либо осуществлять деятельность в области управления многоквартирными домами.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей

Помощник Змеиногорского

межрайонного прокурора

Н.В. Эйхольц

Змеиногорский вестник