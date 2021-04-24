Змеиногорск: Ответ Алтайкрайгазсервиса — получен. Но… вызывает недоумение

21 Апреля 2021 Ответ Алтайкрайгазсервиса — получен. Но… вызывает недоумение Это ответ, который мы получили на свой официальный запрос от краевой «газовой» службы. Но… в данном документе нет ни одного слова, поясняющего почему цены на сжиженный газ, вопреки тому самому 443 постановлению, увеличились!

Напомним, о чем мы писали, и о чем спрашивали 7 дней назад компанию:

— На официальном сайте краевого управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, имеется следующие сообщение:

— решением № 443 установлены предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ на 2021 год, поставляемый ОАО «Алтайкрайгазсервис» для бытовых нужд населения.

Особенностью регулирования на 2021 год стал полный переход на расчет розничных цен на сжиженный газ, исходя из размера оптовых цен на биржевых рынках. В составе расходов организаций затраты на оптовую поставку сжиженного газа превышают 60%, при этом средняя оптовая цена за год выросла до уровня 16,1 тыс. руб./т, что на 13% превышает установленную оптовую цену на 2020 год (14,2 тыс. руб./т.).

Несмотря на такой рост, розничные цены на сжиженный газ в баллонах установлены в 1 полугодии 2021 года без изменения по отношению к декабрю 2020 года, а на 2 полугодие 2021 года – с приростом ниже уровня инфляции.

Ну, что же, если генеральный директор ОАО «Алтайкрайгазсервис» А.В. Момот, предпочел дать формальный ответ, без пояснения причин повыщения стоимости сжиженного газа, мы отправим данную информацию и ответ компании в ведомственное министерство. Может быть, там нам ответят, в чем причина повышения стоимости, уже утвержденной губернатором? Проще говоря, отчего газ подорожал и как это сосотносится с утвержденными ранее тарифами?!



Змеиногорский вестник