Змеиногорск: Отменят или нет? Как изменят техосмотр автомобилей в России

23 Июля 2021 Отменят или нет? Как изменят техосмотр автомобилей в России

Уже через месяц полис ОСАГО можно будет оформить без прохождения техосмотра. В ГИБДД убеждены, что пришло время полностью отменить обязательный техосмотр для личных легковых автомобилей и мотоциклов, а за добровольный – «премировать». Однако сенаторы настаивают: техосмотр обязателен, а за его отсутствие нужно штрафовать, и не с 1 марта 2022 года (как планировалось), а уже с 1 октября 2021 года. Что вообще происходит и что нас ждёт в итоге, разбираемся в рубрике «Вопрос-ответ».

1

Не понял. Техосмотр отменят или нет?

Однозначного ответа пока нет. На данный момент известно, что Совет Федерации по экономической политике настаивает на том, чтобы техосмотр сделать обязательным для всех автовладельцев. В правительство уже поступил соответствующий документ за подписью сенатора Андрея Кутепова.

Как сообщает «Коммерсант», кабмин предложил ввести диагностическую карту в перечень документов, которые водитель обязан предъявлять по требованию инспектора ГИБДД. Если вас остановит сотрудник Госавтоинспекции, а при вас нет этого документа, выпишут штраф в размере 500 рублей.

При этом буквально неделю назад глава ГИБДД России Михаил Черников выступил с предложением вообще отказаться от идеи обязательного техосмотра. В ведомстве считают, что за добровольное прохождение ТО нужно предоставлять водителям скидки по ОСАГО и транспортному налогу. В ГИБДД уверены, что из-за реформы на техосмотр выстроятся большие очереди. Документ тоже направили на рассмотрение в правительство.

Вице-премьер Марат Хуснуллин обещал принять окончательное решение в ближайшее время. «Сегодня техосмотр у всех вызывает вопросы. Мы понимаем, что техосмотр все покупают и реально туда никто не ездит. Но это не такое простое решение – отменил, и всё. Мы сейчас комплексно всё это оценим и примем решение. То, что сделаем ситуацию лучше, – в этом я убеждён», – сказал Хуснуллин.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, никаких реальных предпосылок к тому, что технический осмотр вообще отменят, нет.

«Кроме разговоров и идей, которые озвучивает ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, в СМИ прошла волна, что техосмотр отменён, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесённого в Думу», – прокомментировал ситуацию NGS24 депутат.

2

А сейчас техосмотр обязательно проходить или нет?

В данный момент техосмотр обязателен и без него ОСАГО не купишь. Но с 22 августа полис автогражданской ответственности можно будет оформить без диагностической карты. Это стало возможным после внесения поправки в законы о безопасности дорожного движения и об ОСАГО. Получается, что с этого момента и до 1 марта следующего года у владельцев легкового транспорта вообще никто проверять техосмотр не будет и это останется только на их совести. Но 1 марта лафа закончится и за отсутствие ТО будут выписывать штрафы.

3

Сколько составит штраф за отсутствие ТО?

С 1 марта за отсутствие техосмотра владельцам легковых авто придётся заплатить две тысячи рублей. Причём выявлять нарушителей будут с помощью камер фотовидеофиксации (проверяется по базе ЕАИСТО). За сутки могут наказать только раз, но уже через 24 часа вы рискуете получить повторный штраф.

Впрочем, возможно, что новые штрафы начнут действовать уже с 1 октября 2021 года. На этом настаивает Совет Федерации РФ, опасаясь, что до 1 марта на улицах будет слишком много автомобилей в неудовлетворительном техническом состоянии.

4

А если я не буду проходить ТО, а просто куплю диагностическую карту?

Скорее всего, сделать это не получится. В Совфеде твёрдо намерены пресечь нелегальную продажу диагностических карт, которые, кстати говоря, стали электронными. Те компании, которые будут продолжать грешить с заочной выдачей документов, сенаторы предлагает отключать от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра. По сути, фирмы останутся без заработка на период проверки МВД, а они, безусловно, в этом не заинтересованы.

По данным игроков рынка, покупка диагностических карт без фактического прохождения техосмотра уже существенно осложнилась. Такие нарушения ещё встречаются, но ведётся работа по отлову нарушителей и аннулированию диагностических карт.

Амител

Змеиногорский вестник