Змеиногорск: Отец бийского стрелка Каменского раскритиковал условия для подготовки на родине

9 Августа 2021 Отец бийского стрелка Каменского раскритиковал условия для подготовки на родине

Заслуженный тренер России Игорь Каменский, который приходится отцом олимпийскому призёру в стрельбе Сергею Каменскому, считает, что материальная база алтайских стрелков устарела. Спортсмены нуждаются в электронных пневматических установках, современном оружии и обновлении экипировки, пишет «Толк». Ранее Сергей Каменский назвал условия для подготовки в родном для него Бийске средневековьем.

«Те пневматические установки, которые есть у нас, – это прошлый век. Сейчас все стреляют по электронным установкам типа «Аскор». Даже в России все соревнования, не говоря уже о чемпионатах Европы и мира, проводятся на этих установках. Но, конечно, они не дешёвые. Одна стоит 150-200 тысяч рублей. В идеале нам нужно 10 таких установок», – отмечает Игорь Каменский.

При этом условия для бийских стрелков постепенно улучшаются. Сейчас они занимаются в подвале гимназии № 2. До этого у них таких условий не было никогда, подчёркивает Каменский-старший. «Единственный недостаток – недавно делали промывку сетей, пустили воду под высоким давлением. Где-то были забиты колодцы, и вся вода пошла к нам. Неделю всё убирали, несмотря на то, что были в отпуске. Мы и до сих пор разгребаем последствия. Этот инцидент нас шокировал. Где гарантия, что это не повторится», – рассуждает тренер.

По его словам, бийские стрелки используют на тренировках старое оружие, образца 1990-х годов. Обновление идёт, но очень медленно. Так, в позапрошлом году взяли две винтовки и два пистолета. Помогли региональное Министерство спорта и Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края. На эти цели выделили порядка 300 тысяч рублей. Но этого недостаточно.

Также есть дефицит и спортивных костюмов, пока их всего три. Ими пользуются только те спортсмены, которые входят в сборную края. «Для начинающих костюмчики крайне изношены. Конечно, тоже надо обновлять. Исходим из того, что есть. Новый костюм стоит в пределах 80 тысяч рублей, – говорит Игорь Каменский. – Родители, у которых есть возможность, делают добровольные пожертвования, иначе мы просто не сможем существовать».

В прошлом учебном году в Бийске регулярно занимались стрельбой 60-70 человек.

Амител

Змеиногорский вестник