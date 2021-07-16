Змеиногорск: От соседей не скрыться нигде, и плохих соседей не счесть… Почти детективная история в Змеиногорске

13 Июля 2021 От соседей не скрыться нигде, и плохих соседей не счесть… Почти детективная история в Змеиногорске Вот уже несколько дней наши журналисты задают вопросы себе и окружающим: — «Чем и кому помешал проезд и проход в переулке между улицами Ползунова и Партизанская?», «Кто и зачем разбрасывает там гвозди, перегораживает проезд, а сейчас еще интереснее – перекопал дорогу?!»

Все началось вот с этого письма:



— Здравствуйте, просим у Вас помощи от имени нескольких жителей улицы Партизанской. Года 2 назад на улице Ползунова 105 появился новый житель и решил перекрыть полевую дорогу на нашу улицу . Сначала просто перекрывал проезд большими камнями, а в этом году наставил ограждения в виде досок, а на проезжей части дороги постоянно оставляет свою машину ,ниже всё закидал мусором. Администрация города провела с ним беседу и посоветовали убрать все с проезжей части, на что новый сосед данный факт не отрицает, но и освобождать дорогу не собирается. В данный момент мы готовим повторную жалобу главе администрации, но в положительном решении не уверены, а ходить и ездить в объезд не совсем удобно.

Через несколько дней — продолжение истории. Это письмо мы получили вчера.



— В переулок гвозди накидал, мы с соседями все собрали, хотя один водитель успел в колесо «поймать»железную колючку, теперь ещё лучше- он испортил дорожное полотно(яма в колено глубиной). Неужели нужно до прокуратуры доходить?!

Сегодня редакция отправилась на эту улицу и рукотворную канаву увидела своими глазами. Это безобразие и полное нарушение прав жителей. Но… житель улицы Ползунова, на которого жалуются его соседи (ФИО мы убрали), с улыбкой на устах заявил, что его никто «не ловил за руку», что этот переулок обязана (?!!) ремонтировать администрация города и т.д.

Если у человека есть «желание» быть «пойманным за руку» это нетрудно организовать, и мы можем помочь в благом деле. А пока мы, являясь представителями и защитниками прав граждан, лицами, журналистами, исполняющими гражданский долг, требуем прекратить самоуправство и привести, подчеркиваем это – общую территорию в первоначальное состояние! Или, все же стоит пригласить правоохранителей?!

Как видите на фото, через такую канаву не только ездить, но и ходить пожилым людям непросто. Это надо же так ненавидеть людей, чтобы портить им жизнь! Дело чести найти этого наглого человека, портящего жизнь окружающим.

Змеиногорский вестник