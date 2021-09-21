Змеиногорск: От коронавирусной инфекции в крае скончались 27 человек

17 Сентября 2021 От коронавирусной инфекции в крае скончались 27 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 121 пациент, умерло 27 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 74 481 человек, в т.ч. 5310 ребенка. Выздоровели всего 57 564 человека (+ 121). Умерло 5 118 человек (+ 27), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3934 человек (+ 23); иные причины смерти – 1 184 человек (+ 4).

По состоянию на 17 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 556 человек.

Кроме этого, 335 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 521, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 216.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3604-2556-335=713.

18 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

310 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 236 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 62, Бийск – 24, Рубцовск – 22, Славгород – 13, Алейск – 11, Новоалтайск – 8, Заринск – 7, Бийский, Михайловский, Первомайский районы – по 5 заболевших, Волчихинский, Змеиногорский, Локтевский, Павловский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Кулундинский, Курьинский, Кытмановский, Поспелихинский, Табунский, Тюменцевский, Угловский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Калманский, Ключевской, Панкрушихинский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Косихинский, Немецкий национальный, Тогульский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26106, Алейск — 1294, Алейский район — 576, Алтайский район — 365, Баевский район — 212, Белокуриха — 393, Бийск — 6558, Бийский район — 868, Благовещенский район — 873, Бурлинский район — 443, Быстроистокский район — 127, Волчихинский район — 539, Егорьевский район — 443, Ельцовский район — 119, Завьяловский район — 383, Залесовский район — 369, Заринск — 2071, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 848, Зональный район — 396, Калманский район — 722, Камень-на-Оби — 1071, Каменский район — 369, Ключевский район — 431, Косихинский район — 382, Красногорский район — 127, Краснощековский район — 286, Крутихинский район — 375, Кулундинский район — 838, Курьинский район — 356, Кытмановский район — 254, Локтевский район — 1020, Мамонтовский район — 437, Михайловский район — 750, Немецкий национальный район — 426, Новичихинский район — 378, Новоалтайск — 2077, Павловский район — 883, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1259, Петропавловский район — 250, Поспелихинский район — 849, Ребрихинский район — 706, Родинский район — 449, Романовский район — 240, Рубцовск — 5083, Рубцовский район — 692, Славгород — 1689, Смоленский район — 306, Советский район — 218, Солонешенский район — 175, Солтонский район — 247, Суетский район — 81, Табунский район — 374, Тальменский район — 1085, Тогульский район — 324, Топчихинский район — 674, Третьяковский район — 403, Троицкий район — 407, Тюменцевский район — 332, Угловский район — 333, Усть-Калманский район — 429, Усть-Пристанский район — 365, Хабарский район — 250, Целинный район — 343, Чарышский район — 238, Шелаболихинский район — 408, Шипуновский район — 734, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 46483 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 74481 заболевших: 16849– у больных внебольничной пневмонией, 49013 – у заболевших ОРВИ, в 8619 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2051156 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 238,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 6785 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7054 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 17.09.2021 прививается 665877 человек, в том числе: 105 622 человека получили первую прививку; 556 955 человек полностью привиты (получили две прививки); 3 300 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ.

Змеиногорский вестник