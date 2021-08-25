Змеиногорск: От COVID-19 на утро 22 августа в крае скончались 25 человек

22 Августа 2021 От COVID-19 на утро 22 августа в крае скончались 25 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 267 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело126 пациентов, умерло 25 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 68 119 человек, в т.ч. 4 740 детей. Выздоровели всего 52 008 человек (+ 126). Умерло 4 483 человека (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 3 396 человек (+ 22); иные причины смерти – 1 087 человек (+ 3).

По состоянию на 22 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2742 человека.

Кроме этого, 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 825, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 199.

Минздравом края развернуто 4580 коек, к кислороду имеют подключение 3443, с ИВЛ – 336. Резервных коек: 4580-2742-363=1475.

32 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

506 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 267 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 79, Бийск – 29, Рубцовск – 11, Благовещенский район – 7, Заринск – 6, Камень-на-Оби, Волчихинский, Егорьевский, Табунский, Тальменский районы – по 5 человек, Новоалтайск, Алтайский, Бурлинский, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Поспелихинский, Романовский, Солтонский, Усть-Калманский районы – по 4 заболевших, Славгород, Алейский, Змеиногорский, Калманский, Ключевский, Мамонтовский, Новичихинский, Топчихинский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейск, Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Бийский, Ельцовский, Залесовский, Панкрушихинский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский, Хабарский районы – по 2 заболевших, Заринский, Зональный, Каменский, Крутихинский, Кытмановский, Немецкий национальный, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 24309, Алейск — 1174, Алейский район — 486, Алтайский район — 323, Баевский район — 184, Белокуриха — 354, Бийск — 6054, Бийский район — 772, Благовещенский район — 805, Бурлинский район — 414, Быстроистокский район — 118, Волчихинский район — 469, Егорьевский район — 395, Ельцовский район — 92, Завьяловский район — 351, Залесовский район — 331, г. Заринск — 1846, Заринский район — 283, ЗАТО Сибирский — 165, Змеиногорский район — 749, Зональный район — 336, Калманский район — 648, Камень-на-Оби — 964, Каменский район — 364, Ключевский район — 383, Косихинский район — 355, Красногорский район — 109, Краснощековский район — 267, Крутихинский район — 356, Кулундинский район — 777, Курьинский район — 294, Кытмановский район — 211, Локтевский район — 916, Мамонтовский район — 389, Михайловский район — 684, Немецкий национальный район — 383, Новичихинский район — 337, Новоалтайск — 1875, Павловский район — 805, Панкрушихинский район — 154, Первомайский район — 1141, Петропавловский район — 228, Поспелихинский район — 795, Ребрихинский район — 629, Родинский район — 428, Романовский район — 229, Рубцовск — 4692, Рубцовский район — 626, Славгород — 1468, Смоленский район — 285, Советский район — 204, Солонешенский район — 170, Солтонский район — 206, Суетский район — 72, Табунский район — 327, Тальменский район — 1009, Тогульский район — 310, Топчихинский район — 595, Третьяковский район — 316, Троицкий район — 371, Тюменцевский район — 292, Угловский район — 266, Усть-Калманский район — 352, Усть-Пристанский район — 318, Хабарский район — 221, Целинный район — 309, Чарышский район — 211, Шелаболихинский район — 369, Шипуновский район — 661, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 856 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 42369 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 68119 заболевших: 16004 – у больных внебольничной пневмонией, 43624 – у заболевших ОРВИ, в 8491 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1912845 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 247,24 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4645 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4800 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 726 993 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 22.08.2021 прививается 598848 человек, в том числе: 127 384 человека получили первую прививку; 470 357 человек полностью привиты (получили две прививки); 1 107 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник