Змеиногорск: От 500 тысяч рублей. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

17 Апреля 2021 От 500 тысяч рублей. Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России Среди вакансий на сервисах по поиску работы можно найти много интересного. Так, например, стоматологи, брокеры и директора в России могут получать от 500 тысяч руб.

Служба исследований HeadHunter рассказала РИА Новости, что сегодня в России около 1 тысячи вакансий с зарплатой в 500 тысяч рублей.

Всего с начала года таких предложений было 2,5 тысячи. Около половины из них — в Москве и Подмосковье, треть — в Краснодарском крае, 8% — в Санкт-Петербурге, по 2% — в Татарстане и Свердловской области.

На все остальные регионы России пришлось лишь 8% таких вакансий.

«Космические» зарплаты чаще всего предлагают в таких профессиональных сферах, как «Продажи», «Строительство, недвижимость», «ИТ, интернет, телеком», «Консультирование» и «Высший менеджмент». При этом 8% — работа на удаленке.

Каждый десятый работодатель, который готов платить по 500 тысяч рублей, ищет сотрудника со знаниями английского.

В топ-10 вакансий с «космическими» зарплатами, открытых сейчас, значатся, например, место брокера по работе с клиентами (от 600 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов).

Гендиректору международного бизнеса готовы платить от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей до вычета налогов. А директору по развитию в рекламном агентстве — от 400 тысяч до 3 миллионов рублей до вычета налогов.

На столь же высокие зарплаты могут рассчитывать стоматололог-ортопед (до 750 тысяч рублей на руки), директор по персоналу (от 500 до 700 тысяч рублей на руки), управляющий директор золотодобывающей компании (от 500 до 600 тысяч рублей до вычета налогов).

https://altapress.ru/job/story/ot-tisyach-rubley-i-vishe-nazvani-vakansii-s-samimi-visokimi-zarplata…

Змеиногорский вестник