Змеиногорск: «Оригинальное» высказывание главреда RT о пенсиях в эфире «Соловьев Live» пришлось пояснить • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

8 Февраля 2021 «Оригинальное» высказывание главреда RT о пенсиях в эфире «Соловьев Live» пришлось пояснить

Некоторые СМИ неверно истолковали выступление главного редактора RT Маргариты Симоньян в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», сообщает RT.

В прямом включении зашла речь о пенсионном обеспечении россиян. Симоньян, комментируя тему, напомнила, что в 1990-е годы пенсии были гораздо ниже, их платили с задержкой.

В то же время она выразила уверенность, что пенсионное обеспечение в РФ продолжит улучшаться по мере укрепления государства.

«Когда сейчас говорят, что пенсии маленькие… Пенсии маленькие, конечно, но они гораздо больше. Несопоставимо, на порядок больше, чем они были. Они растут и будут расти. Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений», — сказала главред RT.

Оригинальное высказывание Маргариты Симоньян ряд СМИ истолковали как критику в адрес недовольных. Однако из ее слов этого не следовало, говорят представители телеканала, пишет bfm.ru.

Петиция

Между тем на сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием пожизненно отстранить от работы в СМИ главреда RT Маргариту Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна, телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Артема Шейнина, Петра Толстого.

Эти люди «дезинформируют» и «вводят в заблуждение» россиян, а также «оскорбляют и унижают человеческое достоинство граждан России», указывает автор электронного документа.

Петиция адресована в международный суд по правам человека.

Зарплата

Ранее зарплату российских телеведущих-миллионеров выразили в пенсиях. В тройку вошли главный редактор канала RT Маргарита Симоньян и ее супруг, ведущий НТВ Тигран Кеосаян. По данным The Insider, официальная зарплата Симоньян в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 млн рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо RT) — 16 млн. В общей сложности их доход оценен в 156 млн рублей.

Алтапресс

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