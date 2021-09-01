Змеиногорск: Ореховый Спас-2021: почему 29 августа нужно наблюдать за ласточками и журавлями и нельзя готовить

29 Августа 2021 Ореховый Спас-2021: почему 29 августа нужно наблюдать за ласточками и журавлями и нельзя готовить 29 августа православные отмечают Ореховый Спас. Его еще называют Хлебным, Холщовым, Осенним и Холодным. Рассказываем, что можно и запрещено в этот день.

История праздника

Ореховый Спас тесно связан с библейским сюжетом о Христе, который после сна вытер лицо полотенцем. На ткани отпечатался лик Спасителя. Впоследствии именно с этого образа писали первые иконы Спаса Нерукотворного.

29 августа церковь празднует перенесение Нерукотворного Образа Христа из Эдессы в Константинополь.

Суть названия

Ореховым Спасом день прозвали в народе. Считалось, что к торжеству дозревают орехи и их можно заготавливать на зиму. Хлебным Спас называют потому, что 29 числа хозяйки традиционно выпекали хлеб из муки нового урожая.

Традиции Орехового Спаса

Предки связывали 29 августа с приходом осени и холодов. Крестьяне убиралив амбары зерно, сено и овощи. А крестьянки ткали полотна и шили из них теплую одежду для близких.

В этот день готовили вкусные угощения и раздавали их знакомым, соседям, родственникам, немощным и бездомным.

Прародители на Хлебный Спас обязательно ходили в церковь и читали молитвы.

Кроме того, славяне заготавливали воду на зиму. По преданию, несоблюдение ритуала могло навлечь засуху в следующем году.

Запреты 29 августа

На праздник запрещено ругаться, сквернословить и ссориться. Следует отказаться от уборки дома и готовки еды — это считается ненужным 29 августа трудом. А вот работа на приусадебном участке, в поле и огороде, наоборот, не возбраняется).

Нельзя переедать, ведь Успенский пост только закончился. Лучше сходить в баню и смыть с себя усталость веником из орешника.

Приметы на Ореховый Спас

Большой урожай орехов — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году;

Много пшеницы — жди много орехов;

Попался червивый орех — жди беды;

Орехи большие и спелые — к теплу. Невкусные и гнилые — к затяжным дождям или засухе;

Жаркая погода — к дождливой осени и снежной зиме;

Водоем теплый — зима будет сырой и теплой.

В теплые края отлетают ласточки — к теплой осени, журавли — к ранней зиме.

https://altapress.ru/zhizn/story/orehoviy-spas-pochemu-avgusta-nuzhno-nablyudat-za-lastochkami-i-zhu…

Змеиногорский вестник