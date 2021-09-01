Змеиногорск: Ореховый Спас-2021: почему 29 августа нужно наблюдать за ласточками и журавлями и нельзя готовить
29 Августа 2021 Ореховый Спас-2021: почему 29 августа нужно наблюдать за ласточками и журавлями и нельзя готовить 29 августа православные отмечают Ореховый Спас. Его еще называют Хлебным, Холщовым, Осенним и Холодным. Рассказываем, что можно и запрещено в этот день.
История праздника
Ореховый Спас тесно связан с библейским сюжетом о Христе, который после сна вытер лицо полотенцем. На ткани отпечатался лик Спасителя. Впоследствии именно с этого образа писали первые иконы Спаса Нерукотворного.
29 августа церковь празднует перенесение Нерукотворного Образа Христа из Эдессы в Константинополь.
Суть названия
Ореховым Спасом день прозвали в народе. Считалось, что к торжеству дозревают орехи и их можно заготавливать на зиму. Хлебным Спас называют потому, что 29 числа хозяйки традиционно выпекали хлеб из муки нового урожая.
Традиции Орехового Спаса
Предки связывали 29 августа с приходом осени и холодов. Крестьяне убиралив амбары зерно, сено и овощи. А крестьянки ткали полотна и шили из них теплую одежду для близких.
В этот день готовили вкусные угощения и раздавали их знакомым, соседям, родственникам, немощным и бездомным.
Прародители на Хлебный Спас обязательно ходили в церковь и читали молитвы.
Кроме того, славяне заготавливали воду на зиму. По преданию, несоблюдение ритуала могло навлечь засуху в следующем году.
Запреты 29 августа
На праздник запрещено ругаться, сквернословить и ссориться. Следует отказаться от уборки дома и готовки еды — это считается ненужным 29 августа трудом. А вот работа на приусадебном участке, в поле и огороде, наоборот, не возбраняется).
Нельзя переедать, ведь Успенский пост только закончился. Лучше сходить в баню и смыть с себя усталость веником из орешника.
Приметы на Ореховый Спас
Большой урожай орехов — к хорошему урожаю пшеницы в следующем году;
Много пшеницы — жди много орехов;
Попался червивый орех — жди беды;
Орехи большие и спелые — к теплу. Невкусные и гнилые — к затяжным дождям или засухе;
Жаркая погода — к дождливой осени и снежной зиме;
Водоем теплый — зима будет сырой и теплой.
В теплые края отлетают ласточки — к теплой осени, журавли — к ранней зиме.
https://altapress.ru/zhizn/story/orehoviy-spas-pochemu-avgusta-nuzhno-nablyudat-za-lastochkami-i-zhu…