Змеиногорск: Опрос: насколько «скорая» действительно скорая?

27 Октября 2021 Опрос: насколько «скорая» действительно скорая? В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки Народный фронт принимает участие в исследовании времени ожидания скорой медицинской помощи в регионах.

Приходилось ли вам или вашим близким вызывать «скорую» в этом месяце? Если да, то расскажите, как быстро врачи приехали к вам и столкнулись ли вы с какими-то проблемами. Проголосуйте за один из вариантов ответов и расскажите вашу историю в комментариях.

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Опрос проходит в группах алтайского отделения ОНФ в соцсетях по ссылкам:

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▶️ ВКонтакте https://vk.com/onf_barnaul?w=wall-138484540_3572

➡️ Одноклассники https://ok.ru/group/58698057515095/topic/153960432752727

▶️ Instagram https://www.instagram.com/p/CVhRrD1KPlw/

▶️ Facebook https://www.facebook.com/groups/onf22/posts/2545676805576827/

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Змеиногорский вестник