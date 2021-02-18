Змеиногорск: Операция «Милосердие» в селе Карамышево • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: Операция «Милосердие» в селе Карамышево

Фев 18, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

15 Февраля 2021 Операция «Милосердие» в селе Карамышево Добрые дела сами не делаются. Об этом хорошо знают карамышевские школьники. В месячник патриотического воспитания пришли на помощь ветеранам труда из своего села.
Учащиеся четвертого класса оказали социальную помощь ветеранам труда семье Выходцевых — Александре Григорьевне и Николаю Гавриловичу. Ребята почистили дорожки от снега, навели порядок в доме и подарили хорошее настроение.

Змеиногорский вестник

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