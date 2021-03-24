ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: ООН назвала самую счастливую страну

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

20 Марта 2021 ООН назвала самую счастливую страну Четвертый год подряд ООН признает Финляндию самой счастливой страной в мире. Она с заметным отрывом опередила другие государства, пишет ТАСС со ссылкой на Всемирный доклад счастья-2021.
В лидеры вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.
Россия заняла 60-е место, что лучше прошлогоднего результата (73).
США находятся на 14-м месте.
Всего исследование охватило 149 государств.

Как измеряли счастье
Авторы анализировали ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, уровень и другие показатели.
Рейтинг публикуется с 2012 года.
https://altapress.ru/zhizn/story/oon-nazvala-samie-schastlivie-strani-283681 

Змеиногорский вестник

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: На алтайской трассе погиб водитель Honda, который выехал на встречку и влетел в фуру

Мар 24, 2021
Алтайский край

Горняк22: Криптовалюта от мошенников разорила пенсионеров из Рубцовска

Мар 24, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле изменят схему движения автобусного маршрута № 6

Мар 24, 2021
Общество

Горняк22: Ремонт барнаульских дорог холодным асфальтом ведется круглосуточно

Мар 24, 2021
Коронавирус

Горняк22: Владимир Путин поставит прививку от коронавируса 23 марта

Мар 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar