Змеиногорск: ОНЛАЙН КАССА: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

2 Декабря 2021 ОНЛАЙН КАССА: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

Согласно закону 54-ФЗ Российской Федерации, все предприниматели обязаны использовать контрольно-кассовую технику. Для бизнеса удобным решением являются тинькофф кассы и эквайринг упрощающие процесс ведения торговли. Получить доступ к платежной платформе могут любые сферы бизнеса. Кассы работают как от локальной системы, так и от Wi-Fi или мобильной связи. Оформить заявку на подключение онлайн кассы можно онлайн на сайте банка.

Достоинства онлайн кассы

Онлайн кассы предлагаются в двух вариантах – кнопочное устройство с 2D сканером и эвотором с 1D сканером. Платежное устройство рассчитано не только на торговые точки, но и пункты общественного питания. Ими могут пользоваться пекарни, такси, курьеры при доставке товаров. Касса работает с помощью интернета. Данные об операции передаются оператору фискальных чеков и потом в налоговую службу. Платежное устройство работает как в режиме онлайн через интернет-магазин, так и офлайн при личной покупке. Онлайн касса обязательна при работе юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Платежное устройство необязательно для самозанятых лиц, которые получают доход от собственного производства или занимаются сдачей жилья в аренду.

К онлайн кассе можно подключить:

● Весы.

● Принтер этикеток.

● Денежный ящик.

● Штрих-код.

● Видеоконтроль.

Особенности платежного устройства

При подключении интернет-эквайринга отправлять ссылки на платежи можно в сообщениях или через социальные сети. Для использования платежного устройства необязательно открывать расчетный счет в банке приобретения онлайн кассы. Платежное устройство с интернет-эквайрингом позволяет принимать платежи с помощью мобильных приложений. При отмене покупки возврат денег проводится без комиссий. К онлайн кассе можно подключить систему быстрых платежей, оплату через Apple Pay и Google Pay. К платежному агрегату можно подключить электронные кошельки и банковские карты. Это очень важно, как для клиента, так и для предпринимателя. Чем больше бизнесмен предлагает видов оплат за услуги, тем выше у него оборот денежных средств. Клиент при предоставлении нескольких вариантов оплаты может выбрать наиболее подходящий для себя и сделать покупку.

Как получить онлайн кассу?

Для получения онлайн кассы необходимо зайти на сайт банка и оформить заявку. После этого менеджер связывается с клиентом для уточнения выбора платежного устройства. Затем следует договориться о встрече с сотрудником банка и получить платежное устройство. После проведения оплаты и подключения, онлайн кассой можно пользоваться.

Акционерное Общество «Тинькофф Банк»

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Змеиногорский вестник