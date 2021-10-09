Змеиногорск: «Она не умела выбирать врагов»15 лет назад убили Анну Политковскую. Кто желал смерти известной правозащитницы?

7 Октября 2021 «Она не умела выбирать врагов»15 лет назад убили Анну Политковскую. Кто желал смерти известной правозащитницы? 15 лет назад, 7 октября 2006 года, в подъезде дома на Лесной улице в Москве была застрелена знаменитая журналистка и правозащитница — Анна Политковская.

Она без страха критиковала самых влиятельных людей страны, помогла людям, оказавшимся в бедственном положении из-за войны в Чечне, и убедила террористов, захвативших театральный центр на Дубровке, дать воду заложникам.

Убийство Политковской, без преувеличения, потрясло всю страну, а его расследование власти поставили на особый контроль. Имена организаторов и исполнителей преступления, тех из многочисленных врагов правозащитницы, кто заказал это преступление, так и остались загадкой спустя полтора десятилетия.

Историю Анны Политковской и расследования ее убийства вспомнила «Лента.ру».

7 октября 2006 года в 16:10 журналистка Анна Политковская на своем автомобиле ВАЗ-2110 подъехала к жилому дому на Лесной улице, где снимала квартиру. У нее в руках были тяжелые пакеты с продуктами: предстояло много работы и Анна закупилась на несколько дней вперед.

Она поднялась к лифту и вошла в него. Когда двери стали закрываться, раздались выстрелы. Пять выстрелов, пять попаданий, в том числе контрольный — в голову. Киллер бросил пистолет в кабину, надел белую ветровку поверх темной куртки, в которой входил в подъезд, и спокойно вышел на улицу. Он сел в поджидавший его ВАЗ-2104 и уехал.

Первое сообщение о женщине, лежащей в лифте, поступило в милицию от соседки Политковской в 16:21. Вопреки правилам, милиционер, прибывший на место преступления, открытым текстом передал в эфир информацию о личности погибшей. Несколько минут спустя все столичные информагентства сообщили о заказном убийстве самой известной журналистки и правозащитницы страны.

— Информация подтверждается — женщина с огнестрельным ранением в голову. Обнаружены документы на имя Анны Политковской

Из сообщения в радиоэфире столичной милиции

«Самостоятельная творческая единица»

Анна Политковская родилась в Нью-Йорке, в семье советских дипломатов Раисы и Степана Мазепы. До восьми лет она жила в США, а затем семья перебралась в Москву.

В редакции «Новой Газеты» до сих пор сохраняют рабочее место Анны Политковской таким, каким оно было в день ее смерти. К 15-й годовщине убийства журналисты вместе с сотрудниками музея ГУЛАГа преобразовали его в мемориальный кабинет, где находится рабочий стол, книги и личные вещи Политковской. На стенах — фотографии, история следствия и предполагаемые заказчики преступления. Кабинет планируется открыть в узком кругу близких журналистки 7 октября 2021 года.

Окончив школу, Анна легко сдала экзамены на факультет журналистики МГУ. Готовясь к вступительным экзаменам, она познакомилась со студентом факультета Александром Политковским, который был ее старшее на пять лет. У них начался роман и на четвертом курсе молодые люди поженились.

— Студенческий брак, дети. В то время поднять ребенка, не взяв академотпуск, было почти не возможно. Но мы смогли. Сын родился 5 сентября и вскоре, оправившись, Анна уже стала посещать лекции. У нас была студенческая взаимопомощь, все помогали друг другу. Но она была настоящей хранительницей домашнего очага

Журналист Александр Политковский

Александр Политковский был настоящей знаменитостью своего времени. Уже в 1987 году он работал специальным корреспондентом и ведущим информационно-развлекательной программы «Взгляд». Позже стал одним из создателей телекомпании «ВИD».

— Пока дети не выросли, она не работала. А я был постоянно в разъездах. Помню, однажды в компании наших друзей мы обсуждали какие-то рабочие моменты. И она так эмоционально сказала: «Я тоже самостоятельная творческая единица». Я часто потом поднимал бокал за «самостоятельную творческую единицу»

Журналист Александр Политковский

«Целеустремленный человек»

Журналистскую карьеру Анна Политковская начала с «Известий» и издания «Воздушный транспорт», а в 1994 году стала обозревателем популярного в те годы еженедельника «Мегаполис Экспресс». Позже она работала в отделе происшествий «Общей газеты». Занималась собственными расследованиями, писала о коррупции.

Но настоящая известность пришла к ней после прихода в «Новую Газету» в 1999 году. Коллеги сразу отметили как ее непростой характер, так и нацеленность на результат.

— С Анной было сложно работать, но интересно и увлекательно. Спорила и ругалась, с главным редактором и со мной — и по тексту, и по словам, и по необходимости что-либо доделать по материалу. Очень целеустремленный человек, которого трудно переубедить

Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов

Политковская регулярно выезжала в зону боевых действий в Чечню и освещала обе военные кампании в республике. Бывала в лагерях беженцев в Дагестане, Ингушетии и Чечне, ездила в населенные пункты где шли бои, посещала позиции российских федеральных сил. Увиденное не оставляло ее равнодушной и выливалось в разгромные статьи.

Это были жесткие материалы о войне: о мирных жителях, лишившихся крова, нехватке медикаментов и продуктов, тяжелых условиях службы российских солдат. Политковская убеждала матерей погибших солдат обращаться в суды, писала о коррупции в Минобороны и командовании объединенной группировки федеральных войск в Чечне.

В своих публикациях о войне в «Новой газете» Политковская не стеснялась критиковать генералов, командование и президента. Происходящее она называла геноцидом чеченского народа. Такая позиция подвергалась критике: многие напоминали ей, что на той войне пострадали представители многих народов России.

«Она была совершенно безбашенным правозащитником»

В 2000 году Политковская получила премию «Золотое перо России» и премию Союза журналистов «Добрый поступок — доброе сердце». Несколько ее статей стали основанием для возбуждения уголовных дел. Впрочем, признание она получала не столько за свою журналистскую, сколько за правозащитную деятельность.

Однажды, узнав о том, что в Грозном находится дом престарелых, а в нем лишенные всякой поддержки 89 пенсионеров, Анна лично организовала их выезд из города и позже вместе с Валентиной Матвиенко помогла с расселением в разные города страны. А в сентябре 2002 года Политковская стала одной из тех, кто решился пойти в захваченный чеченскими террористами театральный центр на Дубровке.

Боевики под командованием Руслана Эльмурзаева, известного как Абу-Бакар, захватили 916 человек 23 сентября. Они назвали Политковскую среди тех, с кем готовы вести переговоры, — и Анна отправилась к ним вместе со знаменитым хирургом Леонидом Рошалем. Вместе они уговорили террористов дать воду женщинам и детям.

— Мой мозг трудится над непосильной проблемой, как максимально облегчить участь заложников. Чаще я не знаю, что говорить, и лепечу какие-то глупости, только бы Абу-Бакар не сказал «Все!» — и я бы ушла ни с чем

Из воспоминаний Анны Политковской

26 сентября российский спецназ взял штурмом театральный центр на Дубровке: боевики были уничтожены, а заложники освобождены. При этом 130 пленников террористов погибли. После тех событий Анна Политковская перешла в откровенную оппозицию к действующей власти.

Она критиковала президента страны Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова, подчиненных которого Политковская обвиняла в пытках, похищениях и убийствах. Вышел ряд критических статей журналистки и о Мурате Зязикове, который в то время занимал пост главы Ингушетии.

Кроме того, критике Политковской подвергался Борис Березовский: однажды в прямом эфире НТВ правозащитница в лицо назвала олигарха лжецом, которому нельзя доверять, и организатором коррупционных схем в Чечне. Фактически, Политковская «воевала» против всех влиятельных лиц страны.

— Она была совершенно безбашенным правозащитником, готовым защищать любого, с кем, по ее мнению, поступили несправедливо. При этом она совершенно не умела выбирать себе врагов

Журналист Александр Политковский

Убийство на особом контроле

Учитывая масштаб фигуры Политковской, неудивительно, что расследование дела о ее убийстве почти сразу взяли на особый контроль. Следователи докладывали о нем президенту Путину, генпрокурору Чайке, мэру Москвы Лужкову и главе Чечни Кадырову — одному из постоянных героев публикаций убитой журналистки.

Следственная группа обнаружила на месте происшествия пистолет — газовый Иж-«Байкал», переделанный в боевой путем переваривания ствола, а также пять гильз.

С камер наблюдения дома, где жила Политковская, изъяли все записи за несколько дней

Как выяснилось, накануне убийства, 5 октября, Политковская и ее будущий убийца столкнулись нос к носу — она входила в подъезд своего дома, а киллер, отрабатывавший маршрут отхода, выходил. К преступлению готовились заранее: еще с 3 октября киллер и его сообщники каждый день проводили разведку в подъезде Политковской.

Оперативникам удалось установить, что преступники передвигалась на ВАЗ-2104 сине-зеленого цвета с характерными приметами: багажником на крыше и одним дворником на лобовом стекле. Но на этом все успехи кончились: разрешение камер не позволило получить ни портрет убийцы, ни номер автомобиля, а по биллингу не удалось вычислить номер сообщников.

Прорыв по делу об убийстве Политковской произошел только в августе следующего, 2007 года

Согласно официальной версии, в Управление собственной безопасности (УСБ) пришел начальник отделения оперативно-поискового управления (ОПУ) столичного главка МВД подполковник Дмитрий Павлюченков.

Он заявил, что в начале лета 2006 года его знакомый, бывший капитан Центрального РУБОП Сергей Хаджикурбанов, предлагал ему последить за женщиной-журналисткой. Тогда он отказался, но больше года спустя, сопоставив даты и громкое убийство, вспомнил об этом.

Тогда же Павлюченков назвал фамилии Лом-Али Гайтукаева и его племянника Наиля Загидуллина, который ездит на «четверке» зеленого цвета с оторванным поводком дворника. Гайтукаев оказался криминальным авторитетом из Чечни, который жил в Москве и арендовал офис в гостинице «Интурист» рядом с офисом Иосифа Кобзона.

Но позже выяснится, что Хаджикурбанов никак не мог обратиться к Павлюченкову в июне-июле и даже в августе 2006 года, поскольку в это время отбывал четырехлетний срок за превышение полномочий

Экс-капитан Центрального РУБОП освободился лишь в середине сентября 2006 года, за десять дней до убийства Политковской. А машиной ВАЗ-2104, на которую уверенно указал Павлюченков, племянник Гайтукаева никогда не владел. Впрочем, это не помешало сотрудникам правоохранительных органов начать задержания подозреваемых.

«На него показания не давай, иначе сам сядешь»

26 августа 2007 года по «делу Политковской» задержали десять человек, среди которых были три брата Махмудовых: Тамерлан, Ибрагим и Джабраил. При этом стрелял в журналистку четвертый брат, Рустам, который сумел сбежать из страны. Он пользовался документами на имя Наиля Загидуллина.

Кроме того, были задержаны бывшие и действующие сотрудники оперативно-поискового управления столичного ГУВД Дмитрий Лебедев, Олег Акимов и Алексей Белкин, а также Дмитрий Грачев и подполковник столичного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Дмитрий Рягузов.

Два дня спустя, 28 августа, был задержан экс-капитан милиции и офицер РУБОП Сергей Хаджикурбанов. А криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, как оказалось, находился в СИЗО из-за другого преступления.

В понедельник, 27 августа, Генпрокурор России Юрий Чайка громко заявил о раскрытии убийства Политковской и задержании преступной группы — сначала в личном докладе президенту, а потом на специально созванной пресс-конференции.

По словам Чайки, в состав группы, совершившей убийство журналистки, входили действующие сотрудники МВД и ФСБ, а организатором был выходец из Чечни Гайтукаев, на счету которого множество заказных убийств, в том числе главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова и зампреда Центрбанка Андрея Козлова.

По данным Генпрокуратуры, заказчик убийства Политковской находился за пределами России. Чайка не уточнил, где именно, но отметил, что Политковская была с ним знакома.

Между тем вскоре выяснилось, что из десяти задержанных по «делу Политковской» вину большинства доказать не удалось. В итоге до первого суда дошли всего трое: Сергей Хаджикурбанов, а также братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы. Еще одного брата, Рустама, который и стрелял в Политковскую, объявили в розыск. Вину подполковника Рягузова из ФСБ следствию доказать также не удалось.

— В этом очень постарались оперативники ФСБ, осуществлявшие оперативное сопровождение по делу. Они откровенно говорили всем — только на Рягузова показания не давай, иначе сам сядешь

Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов

«Она подходила на роль сакральной жертвы»

Изначально следователи рассматривали более десяти версий убийства Анны Политковской, в том числе бытовую, коммерческую и личную. Но еще в конце 2006 года версий осталось всего шесть. В одной из них фигурировал Леонид Невзлин — экс-руководитель компании «ЮКОС».

В настоящее время он проживает в Израиле, а в России приговорен к пожизненному сроку за организацию двух убийств, хищение бюджетных средств и уход от налогов.

Между тем в апреле 2005 года, за 18 месяцев до убийства Политковской, в сети стало распространяться письмо с некой аналитической запиской

В ней был прописан «вариант русской революции по Невзлину». Согласно нему, массовые беспорядки в стране должны были начаться в сентябре-октябре 2005 года из-за «покушения (либо физической ликвидации) А.С. Политковской, обозревателя издания «Новая Газета».

Активно отрабатывалась и версия о причастности к убийству Политковской олигарха Бориса Березовского, на которого, как на заказчика убийства, указал в своих показаниях подполковник Павлюченков. Но 14 января 2013 года Следственный комитет России (СКР) официально заявил, что версия о причастности Березовского к убийству Политковской не подтвердилась.

Впрочем, 1 сентября 2016 года официальный представитель СКР Владимир Маркин высказался иначе. По его словам, в мае 2006 года между Политковской и Березовским произошел конфликт: журналистка заявила, что олигарх стал «параноиком в отношении власти».

— Березовский стал считать Политковскую своим врагом и она больше других подходила на роль сакральной жертвы

Официальный представитель СКР Владимир Маркин

Но никаких объективных доказательств причастности Березовского к убийству Анны Политковской так и не нашлось. Что касается Лом-Али Гайтукаева, который, по данным следствия, организовал преступление, то он отказался от дачи показаний.

Интересно, что в материалах уголовного дела об убийстве Анны Политковской есть данные о прослушивании телефонных переговоров Лом-Али Гайтукаева за лето 2006 года.

Но к первому суду по делу их не представили

Руководство управления «К» ФСБ России официально сообщило следователям, что данные уничтожены как не представляющие оперативного интереса. Но эти материалы чудесным образом нашлись ко второму суду. Анализ этих переговоров показал, что заказчик преступления — этнический чеченец, проживающий в Чечне и ставший героем репортажей и расследований Политковской.

— Я люблю презумпцию невиновности, у меня есть своя версия, есть своя версия у главного редактора — он более категоричен в своих суждениях. Объективных данных маловато. Но уточню: все наши варианты привязаны к Чечне, точнее, к этническим чеченцам, проживавшим в то время в России

Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов

«Свидетель потребовал гарантий безопасности»

Открытый процесс над убийцами Анны Политковской начался 17 ноября 2008 года. Подполковник Павлюченков на нем выступал свидетелем обвинения и утверждал, что офицер РУБОП Сергей Хаджикурбанов был организатором преступления, а он сам отказался от участия в нем. Но 19 февраля 2009 года присяжные единодушно оправдали всех обвиняемых и дело было направлено на новое следствие.

Оно получило развитие после того, как в редакцию «Новой газеты» пришел свидетель преступления.

— Свидетель рассказал очень много важных вещей, но потребовал гарантий безопасности. Мы вывезли его на Украину. Там он дал показания адвокатам потерпевших. Позже мы уговорили этого человека приехать в Москву и принять участие в следственных действиях. Были получены реальные доказательства, которые изобличили Павлюченкова и Гайтукаева

Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов

Этим свидетелем оказался водитель Олег Голубович, возивший подполковника Павлюченкова по его коммерческим делам. Он видел, как шеф встретился с нелегальным оружейником, забрал у него пистолет и передал его киллеру Рустаму Махмудову. Кроме того, водитель был свидетелем разговоров шефа с Лом-Али Гайтукаевым, в которых чеченец «требовал ускориться».

Лом-Али Гайтукаев был диспетчером — он принимал заказы на исполнение многих убийств. В начале лета 2006 года ему поступил заказ из Чечни на Анну Политковскую.

Для его исполнения Гайтукаев привлек подполковника Павлюченкова, возглавлявшего отделение оперативно-поискового управления (наружное наблюдение и разведка) столичного ГУВД

Тот предложил своим сотрудникам «подхалтурить» — проследить за Политковской. Чекист Рягузов по просьбе Гайтукаева запросил в базе данных ФСБ установочные данные на журналистку и передал их чеченцу. Тот спустил их подконтрольной бригаде наружного наблюдения.

Стоит отметить, что и Лом-Али Гайтукаев, и киллер Рустам Махмудов были агентами чекиста Рягузова, работавшего по этническим группировкам — это было однозначно установлено и в ходе следствия, и на суде.

А поскольку той же линией в РУБОП ранее занимался и Сергей Хаджикурбанов, все сообщники были хорошо знакомы и часто обменивались информацией

В данных от ФСБ был указан адрес прописки Политковской на Новослободской улице и адрес ее работы, но фактически она жила на Лесной и работала из дома. Поэтому «наружка» несколько дней не могла найти журналистку. Но в июле Политковская заехала в редакцию «Новой Газеты»: сотрудники ОПУ засекли ее, проследили за ней и установили фактический адрес проживания.

Миллионы долларов за жизнь журналистки

«Наружка» следила за Политковской до начала сентября: установила ее график и места частых посещений. За эту работу наблюдатели — офицеры столичной милиции — получали по 100 долларов в час. Между тем достоверно известно, что на слежку за Политковской заказчик выделил 150 тысяч долларов.

Но, по некоторым данным, подполковник Павлюченков «зажал» большую часть суммы, в итоге передав исполнителям всего 50 тысяч. За само убийство заказчик пообещал два миллиона долларов (по другим данным — четыре миллиона), но следы этих денег так и не обнаружены.

В сентябре 2006 года Павлюченков собрал все данные и передал их авторитету Гайтукаеву. А тот — своим родственникам Махмудовым. Те решили перепроверить данные и стали сами следить за Политковской, но делали это не слишком профессионально и быстро попали в объективы камер наблюдения.

— Убийство Политковской должно было произойти еще летом — заказчики постоянно торопили Гайтукаева. Но летом журналистка на две недели уезжала за границу и это спутало планы киллеров

Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов

С 3 октября братья Махмудовы стали готовиться к убийству: они приезжали на Лесную улицу и искали места для парковки. Рустам Махмудов несколько раз заходил в подъезд, а 5 октября даже столкнулся у него с самой Анной Политковской, которая выходила оттуда, — этот момент зафиксировали камеры наружного наблюдения.

За рулем машины сидел Джабраил Махмудов. Его брат Ибрагим выполнял роль наблюдателя на Большой Садовой улице и сообщил братьям, когда мимо него проехала машина Политковской.

Для конспирации Махмудовы в телефонных разговорах между собой и дядей Лом-Али Гайтукаевым говорили о денежном долге и должнике, а не об убийстве и жертве

7 октября в 14:55 Махмудовы приехали на улицу Александра Невского и припарковались у перекрестка с Лесной. В 15:55 «десятка» Политковской свернула с Большой Садовой на 2-ю Брестскую улицу — тогда Ибрагим Махмудов позвонил киллеру Рустаму. Тот вышел из «Жигулей» и вошел в подъезд. На нем была темная куртка, а в руке он нес белую ветровку.

В 16:05 Политковская припарковалась возле дома и с сумками вошла в подъезд. Она вызвала лифт и, когда двери открылись, вошла в него. Рустам Махмудов со спины подошел к журналистке и открыл огонь с близкого расстояния. Затем бросил пистолет в лифт, поверх куртки надел ветровку и уехал с места преступления.

На брошенном Рустамом Махмудовым пистолете остались следы его ДНК, ворсинки с одежды, которую так и не нашли, а также с сидений «четверки», на которой передвигались преступники. Кроме того, телефоны всех троих братьев активно фиксировались в районе дома, где жила Политковская. Но 7 октября в 16:30 братья позвонили в СИЗО криминальному авторитету Гайтукаеву, после чего их мобильные телефоны выключились и больше не включались.

По версии подполковника Павлюченкова, организацией действий Махмудовых руководил Сергей Хаджикурбанов

Однако других доказательств этого в ходе следствия найти не удалось. Зато точно известно, что Павлюченков был должен бывшему оперативнику РУБОП 50 тысяч долларов. По сути, весь приговор Хаджикурбанову строится только на словах Павлюченкова. Тем более что в день убийства Сергей отмечал день рождения матери в Новокосино, и это обеспечивало ему алиби.

Надо понимать, что Сергей Хаджикурбанов недолго подрабатывал водителем Бориса Березовского, и ему отводилась роль связующего звена с беглым олигархом. Не исключено, что в перспективе следствие планировало обвинить Березовского в заказе убийства Политковской. Но 23 марта 2013 года олигарх был найден мертвым в своем доме под Лондоном — за три месяца до начала второго процесса об убийстве Политковской.

«Он называл заказчика»

После показаний водителя Голубовича, которые оказались подтверждены другими материалами уголовного дела, подполковник Павлюченков был задержан. Это произошло 23 августа 2011 года. Поняв, что выкрутиться не удастся, Павлюченков пошел на сделку со следствием: начал подробно рассказывать о подготовке к убийству Политковской и пообещал изобличить заказчика.

— Заказчика Павлюченков называл — по его словам, им был Борис Березовский, но никаких доказательств не привел. А факты из дела говорят, что заказчиком убийства выступал совсем другой человек. Кроме того, Павлюченков ловко выкрутился и среди фигурантов назвал людей, которым задолжал деньги, в первую очередь — капитана РУБОП Сергея Хаджикурбанова

Заместитель главного редактора «Новой Газеты» Сергей Соколов

14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы. Дело слушалось в особом порядке из-за сделки со следствием, поэтому осужденный получил две трети срока, который предусматривает санкция статьи. Павлюченкова также обязали выплатить детям Политковской три миллиона рублей.

3 июня 2013 года по «делу Политковской» начался второй процесс. Подсудимые — Сергей Хаджикурбанов, Лом-Али Гайтукаев, а также братья Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы — попросили суд присяжных. Коллегия была сформирована 5 июня и процесс начался.

Но 4 ноября коллегию распустили: большинство присяжных выбыло по семейным обстоятельствам или по болезни. Поэтому процесс начался заново. Новую коллегию удалось сформировать только 14 января 2014 года, а уже 28 апреля судебное следствие было завершено.

20 мая 2014 года присяжные признали всех подсудимых виновными. Заслуживающим снисхождения сочли лишь Ибрагима Махмудова, который выполнял роль наблюдателя на Большой Садовой улице. Приговор фигурантам огласили 9 июня 2014 года — криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов получили пожизненные сроки.

Сергей Хаджикурбанов, которого назвали организатором убийства Анны Политковской, получил 20 лет лишения свободы. А братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы были приговорены к 14 и 12 годам колонии соответственно.

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Со дня убийства Анны Политковской прошло ровно 15 лет. За это преступление осуждены пять человек, но следствие формально продолжается: заказчик не установлен, а вопрос о применении срока давности за преступления, по которым предусмотрено пожизненное заключение, решает суд. Родные и коллеги Политковской до сих пор надеются, что он состоится.

https://lenta.ru/articles/2021/10/07/delo/

Змеиногорский вестник