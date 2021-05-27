Змеиногорск: Олимпиада для самых маленьких

24 Мая 2021 Олимпиада для самых маленьких

В спортивном комплексе «Рудный» прошли малые «Олимпийские игры – 2021» посвященные 285-летию Змеиногорска, которые организовал МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Радуга».

На открытии Олимпиады все было по-настоящему: звучал гимн России, торжественно подняли олимпийский флаг.

Концертная программа была насыщена танцевальными номерами, а сотрудники Дома культуры поздравили участников олимпиады и родной город песней.

В составе жюри присутствовали: заведующий МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Радуга» С.А.Щербакова, директор МБУ СП «СШ Змеиногорского района» А.В. Сакса, специалисты комитета по образованию и делам молодежи Т.Н. Казанцева и А.О. Парфенова. Поддержать спортивный дух ребят пришли их родители.

Всего в соревнованиях приняли участие три команды, все они воспитанники подготовительной к школе группы МБДОУ «Змеиногорский детский сад «Радуга» корпус 1 и корпус 2. Все команды проявили спортивный характер, так что борьба развернулась нешуточная. Но судьи турнира все, же смогли выявить сильнейших. Победителями стала команда «Дети XXI века». Командам вручили подарки и грамоты.

Змеиногорский вестник