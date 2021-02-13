Змеиногорск: Октябрьские школьники учатся выбирать! • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

10 Февраля 2021 Октябрьские школьники учатся выбирать!

В Октябрьской сельской библиотеке прошла деловая игра «Молодой избиратель» посвященная вопросам избирательного права и воспитанию чувства гражданственности, патриотизма и долга будущих юных избирателей.

Мероприятие состояло из двух частей. Первую часть подготовили библиотекарь О. Д. Голышкина и заместитель главы Октябрьского сельсовета Н.Р. Самокрутова. Ребята получили массу полезной информации о проведении выборов.

Второй частью программы стала деловая игра, которая перекликалась с полученной информацией. Игру подготовили и провели работники Октябрьского ДК. Среди присутствующих были выбраны две команды, которые участвовали в турнире, отвечая на различные вопросы. В перерывах между турнирами на вопросы отвечали болельщики.

Организаторы надеются, что с помощью игры будущие юные избиратели смогут разобраться в вопросах избирательного права и закрепить полученные ранее знания.

Змеиногорский вестник