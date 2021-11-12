ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Ограничения на продажу «домашнего» мяса вводят на Алтае с 11 ноября

Горняк22
20 часов Ago

10 Ноября 2021 Ограничения на продажу «домашнего» мяса вводят на Алтае с 11 ноября В Алтайском крае с 11 ноября вводят ограничения на продажу мяса скота, забитого на подворьях. Управление ветеринарии прекратит выдачу сопроводительных документов с 11 ноября.
Вопрос обсуждался на заседании межведомственной противоэпизоотической комиссии Алтайского края. Запрет хотели ввести еще 1 октября, но депутаты и бизнесмены попросили губернатора отложить ввод ограничений.
Согласно новым правилам, на рынках будет продаваться лишь мясо скота, которого забили на а сертифицированных бойнях. К сожалению, сейчас их в крае недостаточно, что вызывает негодование фермеров.

В настоящий момент в крае есть больше 170 предприятий, которые занимаются убоем скота, 72 из них оказывают давальческие услуги.
https://altai.aif.ru/society/ogranicheniya_na_prodazhu_domashnego_myasa_vvodyat_na_altae_s_11_noyabr…

О том, как обстоят дела в Змеиногорском районе с нововведением мы попросили рассказать главного ветеринарного врача В. Анненкова. Он сообщил нам, что проблем для жителей Змеиногорского района не появится. У нас, большинство граждан, продающих мясо, имеется убойный пункт при ИП Орешниковой. Они оказывают такую услугу не первый год. После забоя на пункте ветеринары проверяют качество мяса и разрешают его продавать.
Если у вас, земляки, возникли вопросы — задавайте их нам на страницах в соц. сетях или по телефону 2-07-82.

Змеиногорский вестник

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