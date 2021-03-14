Змеиногорск: Ограбление столетней давности

10 Марта 2021 Ограбление столетней давности

В старинных газетах порой встречаются интересные, а порой и трагические события многовековой давности, одно из таких событий произошло более ста лет тому назад.

По сообщению газеты «Русское слово» 26 февраля (10 марта по новому стилю) 1908 года вблизи Барнаула произошло нападение на почтовую карету, следовавшую в Змеиногорск. Было похищено 35 000 рублей (в пересчете на современные (по курсу золота) порядка 114.100.000 рублей). То что в наше время кажется строчками из детектива, было печальной реальностью прошлого.

Приводим текст газетного сообщения: « Нападение на почту, шедшую из Барнаула в Змеиногорск, было произведено тремя злоумышленниками, которые, отбив почту и оставив невредимыми почтальона и ямщика, умчались. Ямщик немедленно явился в город и сообщил властям.

Погоня, снаряженная за «экспроприаторами», длилась весь день. Когда «экспроприаторы» оказались окруженными, двое из них покончили самоубийством, а третий под покровом ночи скрылся.

Убитые оказались: один — чертежником переселенческого управления Назаровым, другой – помощником библиотекаря Тороповым. Около трупов самоубийц были найдены 28 000 руб.

По свежим следам и уликам власти установили личность третьего, который оказался почтовым чиновником Пономаревым. Он был арестован и на допросе сознался и указал место, где находятся остальные деньги. Пономареву девятнадцать лет».

Змеиногорский вестник