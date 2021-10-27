Змеиногорск: Одиночные пикеты против введения QR-кодов прошли в Барнауле

24 Октября 2021 Одиночные пикеты против введения QR-кодов прошли в Барнауле Жители Барнаула в разных частях города вышли на одиночные пикеты против вакцинации, дистанционного образования и введения системы QR-кодов. Фотографии с одиночных акций опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Напомним, что Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 октября по 7 ноября, чтобы остановить распространение инфекции. Однако федеральные власти пообещали поддержать бизнес – так же, как это было весной 2020 года.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что с 30 октября в регионе начнет действовать система QR-кодов, получить которые можно после вакцинации или перенесенной болезни.

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Змеиногорский вестник