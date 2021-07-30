Змеиногорск: Очереди на перерегистрацию договоров с ЖКХ в Змеиногорске — ликвидированы!

28 Июля 2021 Очереди на перерегистрацию договоров с ЖКХ в Змеиногорске — ликвидированы! Это фото, сделано сегодня, в 11 часов. Как вы видете, после вмешательства «ЗВ» — очереди ликвидированы. Жителям города специалисты начали объяснять, что совсем не обязательно выстаивать очередь и срочно переоформлять договоры. Можно до 10 августа совершенно спокойно оплатить услуги по водоснабжению в банке, куда организация, осуществляющая водоснабжение, передает все данные о клиентах. Идите в банк и оплачивайте. Либо сделайте это через ваши личные кабинеты онлайн.

Разумеется, все это можно было решить ранее, без ажиатажа и многочисленных жалоб земляков.

Змеиногорский вестник